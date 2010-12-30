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Kültür-Sanat

Eyvah Eyvah 2 vizyona girmeden rekor kırdı

'Eyyvah Eyvah 2’nin setinde doğaçlama olarak çekilen Karaçalı Türküsü tıklanma rekoruna imza attı.

30 Aralık 2010 02:00

T24- Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel, Meray Ülgen ve Bican Günalan’ın yer aldığı 'Eyyvah Eyvah 2’nin setinde, doğaçlama olarak çekilen ve 1 haftadır tüm televizyon ve sanal ortamlarda izlenebilen Karaçalı Türküsü tıklanma rekoruna imza attı.


Karaçalı Türküsü, Youtube, Dailymotion, Mynet, Facebook, Vidivodo gibi sosyal paylaşım sitelerinde bir milyonun üzerinde tık alarak son günlerin en çok izlenen videoları arasında yerini aldı.


Filmin seyirciyle buluştuğu gün raflarda olacak olan 'Eyyvah Eyvah 2' Soundtrack albümünde 'Karaçalı' başta olmak üzere, 'Melekem' ve 'A Be Kaynana' parçaları da bulunuyor.

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