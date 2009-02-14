Eyüp'teki rant belgeleri Cihan Kamer’i yalanladı

‘AKP'nin gün ışığına çıkmamış çok ilişkisi var’

Önerge 2005’te

Yüzde 20 yeşil alan

Atagold’un büyük ortağı Cihan Kamer son iki haftada ikinci büyük skandala imza attı. Kamer, dünkü Hürriyet’tin Eyüp’teki arsa rantı haberini yalanladıktan saatler sonra gerçeği ortaya koyan belgeler gün ışığına çıktı. Bu belgeler, Kamer’in doğruyu söylemediğini gösterdi.Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve gelini ile ortak olduğunun ortaya çıkmasıyla adı gündemi meşgul etmey ebaşlayan Atagold’un sahibi Cihan Kamer’in karıştığı ikinci skandalda gerçekleri söylemediği anlaşıldı. Hürrkiyet’in dün yayımladığı ’Apar topar bir bağış hikayesi’ manşetiyle ortaya çıkardığı, Eyüp’teki arsa rantı haberini yalanlayan Kamer’i, elde edilen yeni belgeler yalanladı.Cihan Kamer, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Arsanın ticaret fonksiyonu Nurettin Sözen döneminde yapılan 06.12.1993 tarihli Eyüp Nazım İmar Planı’nda da yer almaktadır. Dolayısıyla arsa 1993 yılından bu yana ticaret statüsüne sahiptir. Arsanın emsali de bizim mülkiyetimizde bulunduğu dönemde herhangi bir değişikliğe uğramamıştır" demişti.Oysa, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2005 tarihli ve 301 sayılı kararına göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Genç 10 Ocak 2005 tarihli önergesiyle, Paşmakçı Caddesi’nin Değirmen Sokak’a 10 metrelik bir yolla, Değirmen Sokak’ın ise E-5 Rami-Edirnekapı çıkışına 15 metrelik bir yolla bağlanması, ayrıca önerilen plan paftasında gösterildiği gibi plan notlarının işlenmesi ve 14/1 pafta, 116 ada, 16-18-22 nolu parsellerin ve 1 parselde bulunan yeşil alanın kaldırılarak B tipi Ticaret ve Hizmet Fonksiyonu verilerek plan notlarına işlenmesini istedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Ulaşım Daire Başkanlığı olumsuz görüş bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu bu görüşlere rağmen Genç’in önergesine olumlu görüş verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen önerge oy birliğiyle 17 Şubat 2005’te kabul edildi.Cihan Kamer açıklamasında, "Arsanın içerisinde bulunan kısmi yeşil alanla ilgili olarak da, 17 Şubat 2005 tarihinde yapılan plan değişikliğinde yer alan plan notlarına göre yüzde 20 yeşil alan ayrılması zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla imara açılan 1000 metrekare civarındaki yeşil alan miktarı ile bırakılması zorunlu kılınan yeşil alan miktarı eşittir" demişti.Araziyle ilgili gelişmeleri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Cihan Kamer’in açıklamasını yalanlayarak şunları söyledi:"Arazinin 2005’teki imar değişikliğinden önce çok küçük bir kısmı ticaret alanıydı. Plan notlarına göre, araziye 1.75 emsal verildi. Bu arsaya 9.175 metrekare toplam alanı olan bir bina yapabilirsiniz denildi. Bu bir emsal artışıdır. Cihan Kamer, arazinin yüzde 20’sini yeşil alan olarak terk edileceğini söyledi. Büyük parsel üzerinden inşaat yapılmasına izin verileceği plan notuyla, yeşil olarak terk edilecek olan yerin metrekaresi de inşaat yapma hesaplamasına katıldı. Böylece arazi kendisine iade edilmiş oluyor. Adeta, Kiler Holding’in yaptığı Safir binası gibi devasa bodrum kat yapılabilecekti."