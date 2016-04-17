Eyüp'te park halindeki 5 otomobil yandı

Eyüp'te gece saatlerinde park halindeki 5 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlarla birlikte alev alan doğalgaz kutusunu söndürmek için büyük çaba sarfetti. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sokakta büyük panik yaşandı.

Olay, Silahtarağa Mahallesi Ordu Caddesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında sokak üzerinde park halinde bulunan 5 otomobil ile doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, patlama sesiyle uykularından fırlayan mahalle sakinleri dışarı çıktıklarında araçların alev alev yandığını gördü. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber verirken öteki taraftan da yangını söndürmek için mücadele verdi. Bir binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusundaki alevler metrelerce yukarı çıkarken, üst katlarda oturan vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Fakat doğalgaz kutusunda çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olay yerine gelen İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesiyle tamamen söndürülebildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişinin olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere götürüldüğü öğrenildi.





Olay yerinde çıkan yangının tamamen söndürülmesiyle itfiaye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için araştırma yaparken, polis ekiplerinin de akrep diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrede önlem aldığı görüldü. Bu sırada yangının çıktığı sokakta oturan Songül Polat isimli bir mahalle sakini, "Ben yatıyordum bir patlama duydum. Ben balkona çıktığımda arabanın bir tanesi tutuşmuştu. Daha sonra öbür arabalara da sıçradı, mahallede kimse yoktu" dedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu öğrenildi.