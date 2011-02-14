-EYÜP'TE BİR BANKAYA SES BOMBASI ATILDI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Eyüp'te bir bankaya ses bombası atıldı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Atatürk Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler ses bombası attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele ekipleri olay yerinde delil araması yaptı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bankanın güvenlik kameralarını incelemek için emniyete götürdü.