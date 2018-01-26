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Ekonomi

Eyüpsultan'ın  Organik Pazar'ı artık cumartesi günleri kurulacak

İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN Belediyesi'nin sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla Göktürk'te açmış olduğu 'Organik Pazar' vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılandı

26 Ocak 2018 14:06

İSTANBUL, (DHA) -EYÜPSULTAN Belediyesi\'nin sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla Göktürk\'te açmış olduğu \'Organik Pazar\' vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılandı. Cuma günü kurulan \'Organik Pazar\' vatandaşın talepleri doğrultusunda cumartesi günü kurulmaya başlanacak.

Hem sağlıklı beslenmek hem de sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için GDO\'suz gıdalar ile beslenmek gerektiğinden büyük önem taşıyan organik pazarın hizmet gününde bölge halkının isteği üzerine değişiklik yapıldı.Göktürk Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan; perşembe günleri semt pazarı, Pazar günleri sosyete pazarı olarak kullanılan alan, cumartesi günleri de \"Organik Pazar\" olarak kullanılacak.

(FOTOĞRAF)

 

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