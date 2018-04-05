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EYÜPSULTAN'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN(GENİŞ HABER)

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA) Eyüpsultan'da  kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada yangın çıktı

05 Nisan 2018 10:40

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
Eyüpsultan\'da  kauçuk, plastik ve izolasyon malzemelerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2,5 saat süren çalışmalar sonunda söndürüldü.

Yangın 4.30 sıralarında  Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu\'ndaki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Yangını gören bir başka fabrikanın güvenlik görevlileri yangını itfaiyeye ihbar etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına Habipler, Sultangazi, Eyüpsultan Arnavutköy, Başakşehir, Bakırköy,Kayaşehir ve Bağcılar itfaiye takımları müdahale etti. 

Depo kısmında başlayan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2.5 saat süren süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.  Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken  fabrikanın depo kısmı ve içerideki malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, fabrikada soğutma çalışması başlattı. Yangın nedeniyle yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.
Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken,yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Görüntü dökümü:
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-Olyın meydana geldiği yer
-Alev alev yanan fabrika deposu
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Ambulansta müdahale edilen itfaiye eri
-Yangından gündüz görüntüsü
-Kontrol altına alınan yangın 
-Genel ve detaylar  

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