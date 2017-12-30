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EYÜPSULTAN'DA 6 AYLIK OĞLU İLE ÖLÜMDEN DÖNEN BABA O ANLARI ANLATTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Eyüpsultan Yeşilpınar'da beton pompasının döktüğü betonun bitişikteki dairenin duvarını yıkması sonucu, 6 aylık bebeğiyle ölümden dönen baba hastane çıkışı gözyaşları içinde o anları anlattı

30 Aralık 2017 17:16

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Eyüpsultan Yeşilpınar\'da beton pompasının döktüğü betonun bitişikteki dairenin duvarını yıkması sonucu, 6 aylık bebeğiyle ölümden dönen baba hastane çıkışı gözyaşları içinde o anları anlattı. 
Ali Şevket Güner ve 6 aylık bebeği Ertuğrul Gazi, Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma tedavilerinin ardından taburcu edildi. Güner kucağında bebeğiyle hastaneden ayrıldı. Ali Şevket Güner hastane çıkışında gözyaşları içinde olay anını anlattı. Bebeği ile salondayken gürültünün çıktığını söyleyen Güner, \"Biranda duvar çatladı ve üzerimize yıkıldı. Çocuk betonun altındaydı. Yardıma gelenler oldu, çıkardılar dedi\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Hastane girişinde baba ile bebeğinin görüntüsü
-Baba Ali Şevket Güner\'in bebeğini kucağına alması
-Babanın açıklamalarından görüntü
-Baba ile bebeğin araca binmesi
-Detaylar

30.12.2017 - 13.51 - Haber Kodu : 171230091

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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