Eyüpspor: 0 - Kayserispor: 2

İSTANBUL / DHA
Stat: Esenler
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, İlker Takpak
Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Murat Akçay (Dk. 64 Erhan Aydın), Naci Bayraktaroğlu, Dede Çelik, Vahit Yaşar, Bilal Gülden (Dk. 79 Berkan Burak Turan), Gencay Erten, Yüksel Kayaalp, Mehmet Tosun (Dk. 79 Erkan Yetişmiş), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Erdal Öztürk, Levent Gülen, Şamil Cinaz, Atila Turan, Espinoza, Boldrin (Dk. 46 Badji), Deniz Türüç (Dk. 59 Mendes), Erkan Kaş, Meleg (Dk. 24 Gyan), Bia
Goller: Dk. 49 Deniz Türüç, Dk. 73 Bia (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Dede Çelik, Dk. 90 Yüksel Kayaalp (Eyüpspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor\'u deplasmanda 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.