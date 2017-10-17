Eyüp'e de kazık çakıldı; Eminönü - Alibeyköy tramvay hattı için çalışmalar başladı

İstanbul Boğazı'ndaki projeler için denize çakılan ve çok tartışılan kazıklar şimdi de Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için Eyüp'te denize çakıldı. Haliç sahili boyunca Alieyköy'e kadar uzanacak 10 kilometrelik hattın , 2019'da bitirilmesi planlanıyor. Hat üzerinde 14 durak olacak.

Boğaz’ı daralttığı için tepkilere neden olan kazıkların ilki, 2014 yılında Emirgan sahiline yol genişletme için çakıldı. 1 yıl sonra Kanlıca-Çubuklu sahilinde kazıkla beton set yapıldı. Üsküdar meydan düzenlemesi kapsamında tarihi Şemsi Paşa Camii’nin önüne denize kazıklar çakıldı. Bu kazıklar yüzünden tarihi caminin avlusunda çatlaklar oluştu. Bebek Aşiyan’da da görülen kazıklar, şimdi de Haliç’te ortaya çıktı.

14 durak, 30 dakika

İstanbulluları meraklandıran Haliç’teki kazıkların, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesine ait olduğu anlaşıldı. Habertürk'ten Emre Topcu'nun haberine göre Eyüp Belediyesi’nin teklifiyle İBB tarafından hayata geçirilen projede çalışmalar başladı.

Haliç üzerinde dolgu için başlatılan çalışmalarda, Eyüp Sultan Camii önündeki kıyıda onlarca kazık çakıldı. Eminönü’nden Haliç sahili boyunca Alibeyköy’e kadar 10 kilometrelik bir hattın, 2019’da bitirilmesi planlanıyor. Hattın 14 istasyonu olacak. Proje tamamlandığında; hat boyunca tahmini ulaşım süresinin 30 dakika, yolcu kapasitesinin ise 25 bin yolcu/saat (tek yön) olması bekleniyor.

Hangi hatlara bağlanacak?

- Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ile Eminönü’nde,

- Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ile Küçük Pazar İstasyonu’nda,

- Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

- Planlanan Bayrampaşa- Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda,

- Eyüp-Piyerloti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan İstasyonu’nda,

- Planlanan Kazlıçeşme- Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda,

- Planlanan Eyüp-eYeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda,

- İnşaat çalışmaları devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile Alibeyköy İstasyonu’nda,

- Hattın son istasyonunda da Alibeyköy Cep Otogarı ile birlikte Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile entegre olacak.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, projeyi geçen aylarda HT İstanbul’a açıklamıştı.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı istasyonları

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Bu haber Habertürk'te yayınlanmıştır.