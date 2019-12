-Eyüp Sultan'da terör protestosu İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Türkiye Kamu-Sen üyesi bir grup, terör olaylarını protesto etti. Cuma namazı sonrası Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanan grup, terör olaylarını protesto amacıyla çeşitli sloganlar attı. Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'deki eli kanlı terör örgütünün dış mihraklar ve devletler tarafından desteklendiğinin bilinen bir gerçek olduğunu savundu. Bostan, şöyle devam etti: ''Terörist başının yakalanmasının ardından faaliyetlerini donduran, 2002 yılında yok olma noktasına gelen terör örgütü, açılım süreci ile yeniden palazlandırılmıştır. Bugün gelinen noktada teröristle müzakere yapanlar, bu yetkiyi asla bizlerden, bu toprakları kanları ile sulayan şehitlerimizden ve onların ailelerinden almamıştır. Terörle mücadele her zeminde ve her zaman sürekli olarak yürütülmesi gereken çok yönlü bir faaliyetken, terörle mücadeleye başlamak için ramazan sonrasına randevu veren anlayışın bir an önce kendine gelmesi gerekmektedir.'' Sağduyuyu kaybetmeden ama kimseye taviz de vermeden terörle mücadelede en etkin önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bostan, ''Bu konuda iktidarıyla, muhalefetiyle, devletin bütün organlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle bir konsensüs oluşturularak topyekun bir seferberlik başlatılmalıdır'' dedi. Bostan'ın açıklamasının ardından sendika üyeleri, şehitler için dualar etti. Bu arada, Almanya'dan geldiğini söyleyen 68 yaşındaki Tenzile Kayıkçı da basın açıklamasını bölerek, ''Askerlerden, bu vatandan ne istiyorsunuz?'' diye bağırarak terörü lanetledi ve tepki gösterdi.