Eyüp Sultan'da sabah namazı kılan Başbakan Davutoğlu vatandaşlara simit dağıttı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazını kıldı.

Davutoğlu'na, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti.

Namaz çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Davutoğlu, Eyüp Sultan Türbesi'nde dua etti.

Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilerin yanına gelen Davutoğlu, orada bulunan bir simitçinin tezgahındaki bütün simitleri satın alarak gazetecilere ve vatandaşlara dağıttı.

Eyüp Sultan meydanına yürüyen Davutoğlu, burada bir lokantada kahvaltı etti.