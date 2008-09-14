Eyüp Sabri Tuncer, saç kremi ve şampuan üretecek

Bosna'dan göç eden Eyüp Sabri Tuncer'in Ankara'ya gelerek, cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'te üretime başladığı kolonyalar, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ferahlatıyor.



Üretiminin yüzde 20sini ihraç eden firma, 3. kuşakla devam ettiği üretim yolculuğunda, yurtdışındaki etkinliğini arttırmayı hedefliyor.



Adana Hilton Oteli'nde düzenledikleri geleneksel iftar yemeğinde sektör temsilcileriyle bir araya gelen Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi AŞ'nin 3. kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Tuncer, EST markalı kolonyalarının bugün Türkiye'de sektörünün lider markası konumuna ulaştığını söyledi.



Türkiye'de kolonya denildiği zaman halkın yüzde 82'sinin "Eyüp Sabri" yanıtını verdiğini belirten Tuncer, " Amacımız, farklı ürün yelpazeleriyle yurtdışına açılmak" dedi.

Üretimlerinin yaklaşık yüzde 20'sini ihraç ettiklerini anlatan Tuncer, yurtdışı pazarlarının başında Almanya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'nın yer aldığını kaydetti.



Ankara'da kurulu fabrikalarında yıllık ortalama 2.5 milyon litre limon kolonyası ürettiklerini, bunun dışında yelpazede başka ürünlerin de bulunduğunu belirten Tuncer, “Eyüp Sabri’nin üretiminde lokomotif, limon kolonyasında. Ancak Fujer, Hatıralar, Menekşe, Tütün, Altın Damla, Çimen, Kadın Teni, Çam ve Beyaz Zambak gibi birçok çeşidi de üretiyoruz" şeklinde konuştu.



Şampuan da üretecek



Kolonya dışında da üretimlerinin olduğunu hatırlatan Tuncer, "Dubai pazarı için bu yıl vücut losyonları ve kremleri yapmaya başladık. 2010 projesiyle birtakım yeni yeni ürünlere giriyoruz. Değişik projeler var. Çok güzel yerlere geleceğiz. Yakın zamanda yine yurtdışına çalışacağımız şampuan, saç kremi gibi çalışmalarımız var" diye konuştu.



Yılbaşında piyasaya sürülen 'Gizli Bahçe' markalı oda spreylerinin de kendilerine ait olduğunu kaydeden Tuncer, şunları söyledi:

"Bu ürünle birlikte özellikle ulusal marketlere girmeye başladık. Şu anda hızlı bir çıkış yakaladık. Çok yeni bir ürün olmasına rağmen yapmış olduğumuz tanıtımlarla bu ürün kendine çok güzel yer buldu piyasada. Tüketici nezdinde de devamlılığı arz eden bir tüketim var.



Yüzde 15 büyüme hedefi



“2008 yılı bizim için güzel geçiyor" diyen Engin Tuncer, yılı 20 milyon YTL ciro ile kapatacaklarını belirtirken, 2009 için de yüzde 15 büyüme hedeflerinin olduğunu söyledi. Pazar paylarının merdiven altı üretim nedeniyle tam olarak kestirilemediğini, buna karşın yüzde 16'lık bir pay aldıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

" Sektörde ortalama yüzde 40 civarında bir merdiven altı üretim var. Sektörde bu işe yatırım yapan büyük firmaların bir araya gelip merdiven altıyla mücadele etmesi lazım. Burada devletin de üzerine düşen çok büyük bir görev var. Piyasaya ucuz ürün sunuyormuş gibi gözükürken hem sağlık açısından hem de vergi açısından topluma zarar veriyor. Ortalama 1213 milyon litre üretimin olduğu sektörde, pazarın genel büyüklüğü ise ortalama 80 milyon YTL. Bunlar kayıt altında olan rakamlar.”



Efsane nasıl başladı



Eyüp Sabri'nin İstiklal Savaşı'nın ardından yolu Ankara'ya düşen Bosna göçmeni Eyüp Sabri Bey'in iki arkadaşıyla birlikte adliyenin karsısında 1920 yılında açtığı manifatura dükkânı, kolonya efsanesinin de başlangıcını oluşturuyor.

Mal almak için gittiği İstanbul'da kozmetik dükkânında çalışan arkadaşından kolonya tarifini öğrenen Eyüp Sabri Tuncer 29 Ekim I923'te yani Cumhuriyet'in ilan edildiği gün kolonya üretimine başladı. O günün bir başka önemi de ikinci kuşağın temsilcisi Sabahattin Tuncer'in dünyaya gelmiş olmasıydı. 1950 yılında tamamen kolonya üretimine odaklanan Eyüp Sabri Tuncer işletmesi, 1997 yılında ise, gelişmiş kolonya fabrikasını kurarak sektöre yeni boyut kazandırdı.

