Eyüp Can: Özgürlükçü sol olacağız

T24 - Radikal gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, gazetenin kodları itibariyle "liberal sol" olduğunu ve yeni gazetenin de "özgürlükçü sol" olacağını belirtti.

Pazar günü yeni haliyle çıkacak olan Radikal gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can NTV’de Yazı İşleri programında gazeteye ilişkin görüşlerini açıkladı.

Akıllardaki gazete ezberini bozmak istediklerini söyleyen Can’ın öne çıkan cümleleri şunlardı;

-Radikal’de biz ezberleri bozmak istiyoruz. Klasik anlayışı bozmak için, gazetede yapmak istediğimiz farklılığı reklamlara taşıdık. Türkiye’de herkes kutuplaştı, herkes kendi penceresinden olaylara bakıyor. Oysa gazetecilerin okurlarına olayın farklı pencerelerini göstermesi gerekir. Biz bunu yapacağız.

-Radikal’in 15. yılı bu hafta ve değişiyor. İlk çıktığı zamanki Türkiye ile bu zamanki Türkiye arasında bazı değişmeler var. Biz özgürlükçü sol olarak gazeteyi yeniden diriltmek istiyoruz. Tavrımız yazarlarımızdan da belli olacak.

-Öncelikli misyonumuz gazetecilik. Önceliğimiz gazetecilik olacak. Türkiye’de malesef misyon, gazeteciliğin önüne geçti.

- Radikal'in genetik kodu liberal soldur, artık özgürlükçü sol olacak.

-Ben solcu değilim ama gazetedeki kimseyle de ilk günden beri sorun yaşamadık. Heyecanı yazı işleriyle de, yazarlarıyla da yaptığım görüşmelerde gördüm. Hepimiz hakettiğimiz yerde olmadığımızı biliyor. Ayrılanların rahatsızlığını anlarım, birleşmenin sancıları vardı. Bazı uzuvlardan vazgeçmek gerekiyordu, yeni Radikal’de bu tercihleri yapmam lazımdı.

-Ayrılış sürecinde Haluk Şahin ile ben de görüştüm ve üzüldüğümü söyledim. Köşe yazarlık yerine sokak yazarlığı için söylediklerini, yazarlık serinkanlı yorum yapmaktır lafı için beklerse ve görürse daha anlamlı olur. Onun belirttiği bizim de tam yapmak istediğimiz şey.

-Aramızdaki fark ben sürecin daha fazla sahaya inmeli olması gerektiğni söylerken diğerleri daha masa başı olmalı diyorlar.

-İlk gün yüzde yüz dediğim gibi bir gazete bulamayacaksınız ama hissedeceksiniz.

-Dünyada bu yapılan bir durum. Biz sektör nereye gidiyor diye bakmak lazım. Online ile offline’ın ilişkisini görmek lazım.

-Gazetenin hem biçim hem de içerik değişimi olacak. Bence Türkiye’de böyle değişime en uygun gazete Radikal’di. İnsan malzemesi olarak hiç de fena bir potansiyelimiz yok.

-Grubun içinde farklı duruş sergileyebilirsiniz. Biz bunu daha fazla göstereceğiz. Kimseden çekinmeyeceğiz, hükümetten çekinme gibi bir durumumuz yok. Grubun içinde vergiden kaynaklanan sorun var. Hukuki sorun var ama gazeteler kendi çizgilerinde yayınlarını sürdürüyor.

-Muhalif gazetecilik bence saçmalık. Muhalif gazetecilik denerek hükümetin yaptığı yanlış, CHP’nin her yaptığı doğru demek ya da yandaş gazete denilenlerin dediği gibi AKP’nin yaptığı doğru, CHP’nin ki yanlış demek bence hatalı.

-Gazeteciliğin geleceğini birbirimizi boğazlamadan konuşmalıyız. Biz birbirimizle boğuşmaktan gazetecilik yapamayacak hale geliyoruz.



