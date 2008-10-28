Eymür: Küçük’ü MİT ve asker uyardı

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür dün Uğur Dündar’ın hazırladığı Arena programına konuk oldu. Ergenekon’un terör örgütü değil çıkar amaçlı bir suç çetesi olduğunu söyleyen Eymür şok açıklamalarda bulundu:



Siyasetçiler de olmalı





Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinden sonra Mehmet Ağar bana 'Bu tosunları Azerbaycan ve Güneydoğu'ya göndereceğiz' demişti. MİT'de çalışan Tarık Ümit'i yine devlet içindeki bir grup İbrahim Şahin'le görüştüreceğiz diye götürdü ve öldürdü. Uyuşturucu kaçakçılarından öldürülmeme karşılığı para alınıyordu. Bu paraların bir kısmı İbrahim Şahin'e gidiyordu



Zamanında Susurluk’a önem verilseydi, birinci MİT raporundan sonra tedbir alınsaydı bugünkü manzara olmazdı. Hakiki bir örgütlenmenin bu kadar kısır olacağını zannetmiyorum.

Susurluk çetesi işadamlarına 'Sen ölüm listesindesin' deyip para istiyorlardı. Kaza olmasaydı bu grup devleti ve siyaseti ele geçirecekti. O yüzden Ergenekon operasyonu önemli. Ergenekon'da başka gözaltılar olabilir. Bence hakiki bir örgütlenme bu kadar kısır olamaz. Bunun daha geniş olması gerek. Siyasilere de uzanabilir. Ergenekon'a siyasetçiler de dahil edilmelidir.



Deniz Feneri ve Ergenekon



Deniz Feneri operasyonu Ergenekon'un rövanşı. Bugünkü hükümet Ergenekon'un üstüne giderken, sonu Başbakan'a kadar uzanan Deniz Feneri davası, Almanya'dan çıktı.

Ergenekon ve Deniz Feneri operasyonu dış istihbarat servislerinin işi. Ergenekon'a karşı Deniz Feneri olabilir mi? Başbakan'a kadar uzanan bir konu oldu bu Deniz Feneri. Nerden çıktı? Almanya'dan çıktı. Sanki karşılık yapılıyormuş gibi düşündüm. İyi bir gizli servis neyin neden yapıldığını belli etmeden yapar.



Küçük’e uyarı



Veli Küçük hem MİT hem askerce uyarıldı. Veli Paşa tasvip etmediğim bir şeydeydi. Bizim görevimiz bittince kenara çekilmemiz gerek.



MİT Yeşil’i kullandı



Yeşil’in asıl görevi Abdullah Öcalan’ı öldürmekti. Yeşil yaşamıyor. Yaşıyor olup ortaya çıksa zaten çok kişinin pisliği çıkacak ortaya. Yeşil, uyuşturucu kaçakçılarından aldığı haracı dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ile paylaştı.



Öcalan’ı uçuracaktık



Abdullah Öcalan’ın Suriye’de uçuracaktık. Bizim daire planladı. Arabanın, kapının önünde başka arabalar olduğu için 150 metre ileriye park etmesi ve orada infilak etmesi nedeniyle tesadüfen kurtuldu.