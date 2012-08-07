Ergenekon davasında tanık olarak dinlenilen eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 'İstihbaratta yatak odaları çok önemlidir. Parti başkanlarını düşürecek bilgiler çıkabilir' iddiasında bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan Doğu Perinçek'in sorusu üzerine, İkinci MİT raporunu da kendisinin hazırladığını belirten Eymür, raporun bir kısmını eski bir emniyet müdürüne verdiğini söyledi.

“Raporu Ecevit'e iletmesi için vermiştim. O bölüm de sizin yayınladığınız bölümdü zaten” diyen Eymür, 1. MİT raporunu da kendisinin hazırladığını, ancak raporun Aydınlık Grubu tarafından kamuoyuna duyurulduğunu dile getirdi. Doğu Perinçek'in, “Peki İkinci MİT raporunda bizim ilave ettiğimiz bir konu ya da tahrifat yaptığımız bir belge var mıdır?” diye sorduğu Eymür, “Sonradan alay mevzu edecek bir şey buldunuz, sulandırdınız. Raporda yer alan milletin yatak odasını haber yaptınız” diye konuştu.

Bunun üzerine Perinçek, “Tabii kimse, yatak odasının dinlenmesini istemez” dedi. Eymür ise “İstihbaratta yatak odaları çok önemlidir. Parti başkanlarını düşürecek bilgiler çıkabilir” iddiasında bulundu. Perinçek'in, “Benim yatak odamı da dinlediniz mi?” sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

Mahkeme Başkanı Özese'nin, “ Hizbullah hakkında bildikleriniz varsa anlatır mısınız?” sorusuna Eymür, “ Hizbullah 'ın kurulmasının arkasında resmi kurumlar olduğu kesin ancak sonradan kontrolden çıktı. Aynı İsrail 'in Hamas'ı kurması gibi. Hamas İsrail 'in başına bela oldu” yanıtını verdi.

Başkan Özese'nin, “Resmi kurumlar hangisi?” sorusu üzerine Eymür, “Bilmiyorum” dedi.

Eymür, bu konudaki kayıtların MİT'te bulunduğunu, istenmesi halinde mahkemeye gönderileceğini ifade etti.

CIA Genelkurmay'da istediği gibi dolaşır

Mehmet Eymür, “ Türkiye 'de birçok ülke, hatta müttefik dediğimiz birçok ülke istedikleri şekilde at koşturuyorlar. Basını ve kamuoyunu yönlendiriyorlar. Biz de üzüntü içinde olanları takip ediyoruz” diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, söz konusu ülkeleri sorduğu Eymür, bu ülkelerin Amerika ve Almanya olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorusu üzerine Eymür, “ Amerika 'nın Türkiye 'de çok etkin olduğu bir gerçek. Ben, üst düzey bir MİT yöneticisi olarak bile Genelkurmay'a randevu ile gidebilen biriyim. Ancak Amerikalı meslektaşlarımın Genekurmay'da istedikleri gibi dolaştıklarını biliyorum” cevabını verdi.