T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eymür: İstihbaratta yatak odaları çok önemlidir

Ergenekon ” davasında eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün tanık olarak dinlenilmesi tamamlandı

07 Ağustos 2012 19:55

Ergenekon davasında tanık olarak dinlenilen eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 'İstihbaratta yatak odaları çok önemlidir. Parti başkanlarını düşürecek bilgiler çıkabilir' iddiasında bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan Doğu Perinçek'in sorusu üzerine, İkinci MİT raporunu da kendisinin hazırladığını belirten Eymür, raporun bir kısmını eski bir emniyet müdürüne verdiğini söyledi.

“Raporu Ecevit'e iletmesi için vermiştim. O bölüm de sizin yayınladığınız bölümdü zaten” diyen Eymür, 1. MİT raporunu da kendisinin hazırladığını, ancak raporun Aydınlık Grubu tarafından kamuoyuna duyurulduğunu dile getirdi. Doğu Perinçek'in, “Peki İkinci MİT raporunda bizim ilave ettiğimiz bir konu ya da tahrifat yaptığımız bir belge var mıdır?” diye sorduğu Eymür, “Sonradan alay mevzu edecek bir şey buldunuz, sulandırdınız. Raporda yer alan milletin yatak odasını haber yaptınız” diye konuştu.

Bunun üzerine Perinçek, “Tabii kimse, yatak odasının dinlenmesini istemez” dedi. Eymür ise “İstihbaratta yatak odaları çok önemlidir. Parti başkanlarını düşürecek bilgiler çıkabilir” iddiasında bulundu. Perinçek'in, “Benim yatak odamı da dinlediniz mi?” sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.

Mahkeme Başkanı Özese'nin, “ Hizbullah hakkında bildikleriniz varsa anlatır mısınız?” sorusuna Eymür, “ Hizbullah 'ın kurulmasının arkasında resmi kurumlar olduğu kesin ancak sonradan kontrolden çıktı. Aynı İsrail 'in Hamas'ı kurması gibi. Hamas İsrail 'in başına bela oldu” yanıtını verdi.

Başkan Özese'nin, “Resmi kurumlar hangisi?” sorusu üzerine Eymür, “Bilmiyorum” dedi.

Eymür, bu konudaki kayıtların MİT'te bulunduğunu, istenmesi halinde mahkemeye gönderileceğini ifade etti.

 
CIA Genelkurmay'da istediği gibi dolaşır
 
 
Mehmet Eymür, “ Türkiye 'de birçok ülke, hatta müttefik dediğimiz birçok ülke istedikleri şekilde at koşturuyorlar. Basını ve kamuoyunu yönlendiriyorlar. Biz de üzüntü içinde olanları takip ediyoruz” diye konuştu.
 
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, söz konusu ülkeleri sorduğu Eymür, bu ülkelerin Amerika ve Almanya olduğunu söyledi.
 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorusu üzerine Eymür, “ Amerika 'nın Türkiye 'de çok etkin olduğu bir gerçek. Ben, üst düzey bir MİT yöneticisi olarak bile Genelkurmay'a randevu ile gidebilen biriyim. Ancak Amerikalı meslektaşlarımın Genekurmay'da istedikleri gibi dolaştıklarını biliyorum” cevabını verdi. 
 
 

ETİKETLER

mehmet eymürergenekon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24