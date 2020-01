Eymür: ABD Bitlis’ten rahatsızdı

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 1993’te uçağının düşmesi sonucu ölen eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada savcılığa verdiği ifadede, “ABD, yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Eşref Bitlis’ten rahatsızdı” dedi.

Mehmet Eymür, 1993’te görev uçağının düşmesi sonucu ölen eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi.

Mehmet Eymür ifadesinde, “ABD, yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Eşref Bitlis’ten rahatsızdı” dedi. O dönem emekli olduğunu söyleyen Eymür düşen uçakla ilgili herhangi biri çalışma yapmadıklarını bildirdi. Cumhuriyet savcısına düşen uçakla ilgili bildiklerini anlatan Eymür, ifadesinde, “Yöneticiliğini Doğu Perinçek’in yaptığı bir ekibin saldırısıyla, haksız ithamlarıyla karşı karşıya olduğunu” söyledi. Olayın meydana geldiği 1993 yılında emekliydim, bir yıl sonra yeniden teşkilata döndüm diyen Eymür, “Beni suçlayanların tarih bilgisinden yoksun olduğunu görüyorum” dedi. Doğu Perinçek’in yöneticiliğini yaptığı bir ekibin tutarsız iddialarıyla uğraştığını söyleyen Eymür, “Benim her konuda bilgim olduğuna dair yanlış bir kanı var. Ancak burası Türkiye, her an her şey yaşanabilir. Bana saldıranların bir doğruya on yalan kattıkları ortada” diye konuştu.



‘Her şey değişiyor’



Eymür, “Göreve döndüğünüzde bu konuyu araştımadınız mı?” şekindeki soruya ise “Türkiye’de her şey çok hızlı değişiyor. O kadar yoğunduk ki, geriye dönük hiçbir çalışmamız olmadı” şeklinde yanıt verdi. Eymür, ifadesini alan savcıya dönemin Jandarma Komutanı Eşref Bitlis’ten yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ABD’nin rahatsız olduğunu söyleyerek, “Hatta ölüm olayından önce Bitlis Paşa’nın uçağı havadayken, inmeye mecbur etmişlerdi” açıklamasında bulundu.



Ergenekon’da tanık



Ergenekon sanıklarından Durmuş Ali Özoğlu, Eşref Bitlis’in Ergenekon tarafından değil, MİT Kontrterör Dairesi’nden bir ekip tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine Mehmet Eymür “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.



Avukatlar duruşmaya girmiyor



Bursa’daki bürosunda dün, elektrik borcunu ödemediği için icraya verdiği bir kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralanan Avukat Gülsevim Baysal için Baro harekete geçti. Olayı kınayan Bursa Barosu Başkanı Zekeriya Birkan, avukatlara yönelik artan saldırılara dikkat çekmek amacıyla cuma günü duruşmalar girmeyeceklerini söyledi. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep edeceklerini dile getiren Birkan özetle şöyle konuştu:

“Basit nedenlerle avukatların gözaltına alınması, tutuklanması, duruşmalarda taciz edilmesi, darp edilmesi olaylarına sıklıkla şahit olmaya başladık. Avukatlara karşı yapılan saldırılar nedeniyle, tepki göstermek için Cuma günü zorunlu müdafi gerektiren duruşmalar hariç bir günlüğüne duruşmalara girmeyeceğiz. İlgililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” dedi.