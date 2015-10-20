Eymir Gölü'ne yapılması planlanan otele izin çıkmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 1’inci derece doğal SİT alanı olan Eymir Gölü’ne 150 metre mesafede yapılması planlanan Diplomatik Otel’e ilişkin ÇED sürecini sonlandırarak, otelin yapımını askıya aldı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararında, “Projenin Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alması nedeniyle projeye ilişkin ÇED Raporu özel formatı bu aşamada oluşturulamamakta olup projeye ilişkin ÇED süreci sonlandırılmıştır'' ifadelerine yer verildi.'

1’inci derece doğal SİT alanı olan, yüzlerce kuş, bitki ve hayvan türünü ekosisteminde barındıran, Ankara’nın önemli doğal gölü çeperine yapılması planlanan otel projesi hakkında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın itirazı sonuç verdi.

Proje hakkında plan farklılıklarını ve mevcut çelişkileri belirten TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, projenin ‘‘1. derece doğal sit alanına yoğun baskı yapacağı ve yapılaşma getireceğini, bölgenin teknik ve sosyal altyapısının yetersiz olduğunu, proje bölgesi ile ilgili birçok şaibe bulunduğunu ve bölgenin bir üst ölçekli planında ağaçlandırılacak alan olarak görüldüğünü’’ vurguladı.