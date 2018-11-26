Eymen bebeğe ambulans helikopterle sevk

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Atatürk Şehir Hastanesi\'nde akut böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Eymen Çakan, ambulans helikopter ile İstanbul\'a sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi\'nde akut böbrek yetmezliği tedavisi gören Eymen Çakan bebeğin, hastanede çocuk nefroloji yan dal uzmanı bulunmaması nedeniyle, İstanbul\'a sevkine karar verildi. Eymen bebek için Balıkesir 112 Acil\'e başvuruldu. Eymen Çakan, tahsis edilen ambulans helikopterle İstanbul\'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Eymen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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