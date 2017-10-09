Eylül'ün katili 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle yargılanacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’nın Çınarcık İlçesi\'nde 6 yaşındaki Eylül Umutlu\'yu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 25 yaşındaki Murat Şahin Akyüz hakkında \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma ocak ayında yapılacak.

Olay, Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'ne bağlı Koru Beldesi\'nde geçen Haziran\'da meydana geldi. Eylül Umutlu\'dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, küçük kızın cansız bedenini bir gün sonra metruk binada, bavulun içinde buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Murat Şahin Akyüz, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Eylül\'ün otopsisinde, tecavüz bulgularına da rastlandı. Bu arada, şüphelinin cinayetten sonra kayıp kızı arama çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı.

Eylül Umutlu\'ya tecavüz edip, daha sonra da boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz hakkında \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' istemiyle hazırlanan savcılık iddianamesi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabu edildi. Murat Şahin Akyüz\'ün yargılanmasına 18 Ocak 2018 tarihinde başlanacak.



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