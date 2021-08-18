Eylülde yüz yüze eğitim kararıyla birlikte servis ücretleri yüzde 15, kırtasiyeler yüzde 10 fiyat artışıyla açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Mart 2020’den beri kapalı kalan okullarda 6 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime başlama kararı servisten kırtasiyeye eğitimle ilgili sektörleri hareketlendirdi. Okulların açılması ile yaklaşık 25 milyar TL’lik bir harcamanın yapılması beklenirken velileri ve öğrencileri her alanda yaklaşık yüzde 25 zamlı fiyat bekliyor.

Özel okullar yüzde 25, servis ücretleri yüzde 15, kırtasiye ise en az yüzde 10 fiyat artışlarıyla açılıyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre İstanbul için servis fiyatları yüzde 15 zamlanırken, uzaklığa göre belirlenen fiyatlar 0-1 km için 312 TL, 0-3 km için 342 TL en çok kullanıldığı belirtilen 5-7 km için ise 370 TL olarak açıklandı. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kendi maliyet hesaplarını yaptıklarında bu artışın yetersiz kaldığını savunurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yüzde 21 zam talep ettiklerini hatırlattı.

Türkiye’de yaklaşık 115 bin servis aracı olduğunu söyleyen Öztürk, İstanbul özelinde bu rakamın 25 bine düştüğünü belirtirken 12 bin civarında da hostes çalıştığını ekledi.

"Biz şuanda para kazanmayı geçtik, elimizdeki malı nakde çevirmek istiyoruz"

Yüz yüze eğitimde gelişmeleri merakla bekleyen kesimlerden biri de uzun süredir iş yapamadıkları için zor durumda olan kırtasiyeci esnafı.

Pandemi döneminde sektörün yüzde 15 küçüldüğünü söyleyen Türkiye Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal, eskiden çocuk başına ortalama 7-8 defter kullanılıyorken son 1.5 yıldır bu ortalamanın 1-2’ye düştüğünü söyledi.

Devlet okuluna giden bir çocuğun 250-400 TL’lik bir kırtasiye masrafı olduğunu aktaran Özkal, “Sektörümüzde KDV indirimi talebi var. Yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e, yüzde 8 olanlar ise yüze 1’e düşürülmeli” dedi. Kırtasiye malzemelerindeki ortalama artışın yüzde 25 olduğunu söyleyen İstanbul Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Yavuz Tekçe ise “Geçen yıldan kalan stoklarımız var. Bu malları zamlı satmak zorundayız yoksa yeni malları alamayacağız dükkânımız boş kalacak. Biz şu an para kazanmayı geçtik sadece elimizdeki malı nakde çevirmek istiyoruz” dedi.