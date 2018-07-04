Eylül Yağlıkara'nın ölümüyle ilgili bir tutuklama daha

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan haber göre, Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ne olmuştu?

Bursa'da yaşayan İbrahim- Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara 'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evden çıktı.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül, dönmeyince ailesi dışarı çıkarak küçük kızı aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine köye çok sayıda asker ile AFAD ekibi ve özel ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılmadı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Yağlıkara ailesinin gözaltına alınan komşusu Uğur K. tutuklandı. Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltuklar ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül 'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde bulunan eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu belirlendi.

Diktiği direğin dibinde Eylül'ün cesedi bulundu

Köyde yaşayan çoban İzzet Bükülmez, cuma günü jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur K.'yi olay günü Yüzükbaşı yolu mevkisinde arabasıyla gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Aramalar sırasında köpeğin tepki vermesi üzerine, elektrik direğinin dibi kazılınca Eylül 'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu Uğur K.'nin diktiği belirlendi.

Konuşmuyor

Eylül'ün katil zanlısı Uğur K., tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutuluyor. Belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur K., tüm soruları yanıtsız bırakıp şu ana kadar suçunu itiraf etmedi.