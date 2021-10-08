Eylül ayında havayolunu kullanan yolcu sayısı 15.7 milyon oldu

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 81 bin 199, dış hatlarda 57 bin 491'e ulaştı. Eylülde üst geçişler ile birlikte toplam 164 bin 766 uçak trafiği gerçekleşti.

Covid19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2021 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştı.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 392 bin 642, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 302 bin 182 oldu. Böylece eylülde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 727 bin 47 yolcu hava taşımacılığını kullandı.

2019 yılı Eylül ayında ise iç hatta 8 milyon 630 bin 703, dış hatta 12 milyon 204 bin 381 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplamda 20 milyon 869 bin 608 yolcu havayolunu kullandı.

Böylece 2021 yılında; iç hatta 2019'un yüzde 86'sı, dış hatta yüzde 68'i ve toplamda yüzde 75'i gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; eylül ayında iç hatlarda 76 bin 154 ton, dış hatlarda 276 bin 656 ton, toplamda ise 352.810 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nı eylülde 4 milyon 79 bin yolcu kullandı

İstanbul Havalimanı'na eylül ayında 29 bin 749 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 8.985 uçuş, dış hatlarda 20.764 uçuş gerçekleşti.

Havalimanını eylülde iç hatlarda 1 milyon 186 bin 186, dış hatlarda 2 milyon 893 bin 177 olmak üzere toplamda 4 milyon 79 bin 363 yolcu kullandı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise eylülde 4 bin 230 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 979 uçak trafiği gerçekleşti.

9 ayda hava yolu ise seyahat eden yolcu sayısı 91 milyonu geçti

Dokuz aylık (ocak-eylül) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 549 bin 081, dış hatlarda 328bin 643 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 53 bin 565 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanlarını iç hat yolcu trafiğinin 49 milyon 959 bin 296, dış hat yolcu trafiğinin 41 milyon 318 bin olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 91 milyon 391 bin 65 yolcu kullandı.