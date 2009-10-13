Eylül ayında 4 bin 200 adet araç sattık

Peugeot Otomotiv Pazarlama AŞ Genel Müdürü Jean-Pierre Vieux, 2008 yılının 9 aylık dönemine oranla bu yıl, 23 bin satışla yüzde 35'lik bir artış sağladıklarını bildirdi.Vieux, Çukurova Otoshow 2009 Fuarına katılmak için geldiği Adana'da, soruları yanıtlarken, otomotiv sektörüne yönelik ÖTV uygulamalarının Türkiye pazarına önemli etkilerinin olduğunu söyledi.ÖTV indiriminin başlamasıyla satışlarda ciddi artışlar olduğunun gözlendiğini belirten Vieux, bu kapsamda Eylül ayında sektörde toplam 82 bin aracın satılmasını bir rekor olarak değerlendirdi.Vieux, hükümetin getirdiği uygulamalarla birçok kişinin rahatlıkla araç satın alabildiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:“Eylül sonu itibari ile Peugeot da bu uygulamalardan çok yararlandı. Çünkü Eylül ayında toplamda 4 bin 200 adet araç sattık. Bu da demek oluyor ki, 2008 yılının eylül ayına kıyasla 2 misli daha fazla araç sattık. 2008 yılının 9 aylık dönemine göre bu yıl 23 bin satışla yüzde 35'lik bir artış gösterdik. Ve şu andaki mevcut pazar payımız yüzde 5,5 oranında. Pazar payı oranımızda da geçen yıla göre yüzde 1,3'lük artış sağlandı.”Vieux, 2008'i 22 bin adet satışla kapattıklarını hatırlatarak, bu yıl sonunda 30 bin araç satışı seviyesini yakalamayı hedeflediklerini söyledi.Hedefe ulaşmaları halinde pazar payında yüzde 5,7-5,8 oranına yükseleceğini ifade eden Vieux, hükümetin hurda indirimi gibi yeni uygulamaları gündeme getirmemesi halinde, 2010'un sektör açısından zor bir yıl olacağını söyledi.Sektörün Türkiye açısından önemine dikkati çeken Vieux, şöyle konuştu:“Bu zorluk, Türkiye'de üretim yapan fabrikalar için de geçerli. Türkiye'de genel pazara bakıldığında tüm bu dağıtım ağında çalışan görevli 150 bin kişi için de aynı durum söz konusu olacak.Türkiye'de araçların üzerinde yüksek bir vergi oranı olduğu bir gerçek. Vergilerin düşürülmesinden yanayım. Benim düşünceme göre vergi oranlarının düşürülmesi, sektör için hurda teşviki veya indiriminden daha fazla etkili olacak. Fakat tabii ki satışları destekleyecek tüm uygulamaları olumlu karşılarız.Otomotiv sektörü Türkiye için önemli bir sektör. Bu sektörün bir şekilde desteklenmesi gerekir.”