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Ekonomi

Eylül 2022 vadeli tahvil ihracına yoğun talep ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 13:17

-Eylül 2022 vadeli tahvil ihracına yoğun talep ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Eylül 2022 vadeli tahvil ihracında, ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, Eylül 2022 vadeli tahvilin artırımı için dün Barclays Capital, Citigroup ve Credit Suisse bankalarına yetki verilmişti. Söz konusu ihraç tamamlanırken, ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kupon oranı yüzde 6,250 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi de yüzde 5,75 oldu. Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerindeki 23 ülkeden, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Tahvilin yüzde 35'i ABD'deki, yüzde 34'ü Avrupa'daki, yüzde 30'u Türkiye'deki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.  Söz konusu ihraç ile 2012 yılı içinde yapılan borçlanma tutarı da 2,5 milyar dolara ulaştı. İhraca ilişkin tutar, 16 Şubat 2012 tarihinde Hazine'nin hesabına girecek.

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