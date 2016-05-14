Eyleme katıldıkları için kovulan Arçelik işçileri bir işe iade davasını daha kazandı

Bursa’da Oyak Renault fabrikasında işçilerin Türk Metal Sendikası’ndan ayrılma ve zam talebiyle başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan işçi eylemlerine katıldıkları için işten atılan 155 Arçelik işçisinin hukuk mücadelesi sürüyor. 26 kişilik ilk grubun işe iade davasını kazanmasının ardından ikinci 26 kişilik işçi grubunun açtığı dava da sonuçlandı. İkinci grubunda açtığı davayı kazanmasıyla 155 işçiden 52’si işe iade hakkını kazanmış oldu.

‘Metal Fırtına’ olarak bilinen işçi eylemleri sırasında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Arçelik LG Klima A.Ş’de çalışan işçilerin Türk Metal Sendikası’ndan istifa etmesinin ardından, iddiaya göre şirket işçilere ‘sendikaya geri dön’ baskısı yaptı. Koç Holding bünyesindeki fabrikada çalışan işçiler, şirketin ‘sendikaya geri dön’ talebine karşılık vermeyince, işten çıkarıldılar.

Tazminat da kazandılar

İşten atılan işçiler fabrika içinde eylemlerine devam edince, polis zoruyla fabrikadan çıkarıldı. Şirket, ‘’Eylem haksızdır ve kıdem tazminatına hak kazanamazlar’’ diyerek işçileri işten çıkardı. Kıdem tazminatlarını da alamayan 155 işçi, gruplar halinde işe iade talebiyle dava açtı.

İşçilerin davasını haklı bulan mahkeme, işe iade talebini kabul etmesinin yanı sıra, işçilere işten atıldıktan sonra geçen 9 aylık süreye ilişkin iade tazminatı ve kıdem tazminatı verilmesi yönünde karar verdi.

Arçelik işçilerinin avukatı Meryem Asil, çıkan karara ilişkin “Direnişçi Arçelik işçilerinin bir grubunda daha mahkeme işe iade kararı verdi. Verilen bu kararlar işçilerin Türk Metal Sendikası’nı istemedikleri için yaptıkları eylemlerin haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda işçilerin eylem yaptıkları esnada fabrikaya hiçbir zarar vermedikleri, eylemlerinin hak arama özgürlüğü sınırları içerisinde olduğu ve değerlendirilmesi gereken bir unsur olan ölçülülük ilkesi sınırlarında kaldığı tespit edilmiş oldu” yorumunu yaptı.

“Haksız gözaltıya ilişkin işlem başlatacağız”

Asil, mahkemenin de bilirkişi raporundaki tespitleri ve dosya kapsamını yerinde bulduğuna vurgu yaparak “Bu işçiler açısından çok önemli bir kazanımdır. Çünkü 15-20 yıllık kıdemi olan işçiler tazminatlarını alamadan dahi işten atılmıştı. Patronların işçiler hakkında şikayeti üzerine fabrikaya zarar verildiği iddiaları ile başlatılan soruşturma dosyasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karar kesinleşmiş bulunmaktadır. Patronun şikayeti ile gözaltına alınan ve karakolda tutulan işçiler açısında da bu karar neticesinde haksız gözaltıdan kaynaklanan yasal işlemleri de başlatacağımızı bildirmiş olalım” ifadelerini kullandı