Eylemdeki üniversitelilere karşı polis baskını

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir süredir devam eden yemekhane direnişine karşı, polis şafak operasyonu gerçekleştirdi. Şafak operasyonunda eski yemekhane çalışanları ve öğrencilerin bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.



Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bulunan yemekhanede bir süredir ihaleyi kazanan şirketin, yemekhanede faaliyet göstermemesi için öğrenciler ve eski çalışanlar direniş gösteriyordu. İhaleyi kazanan şirketin faaliyetine başlayamadığı yemekhanede, sol görüşlü öğrencilerin desteği ile eski yemekhane işçileri yemek dağıtımını sürdürüyordu.



Sabah'ın haberine göre Polis söz konusu direnişi kırmak ve ihaleyi kazanan şirketin faaliyetine başlayabilmesi için birkaç kez üniversite yönetiminin onayıyla müdahale girişiminde bulundu. Ancak, her seferinde polisin müdahale edeceği ihtimalini gözönünde bulunduran sol görüşlü öğrenciler, kalabalık bir grup oluşturarak, polisin kampüse girişini engelledi. Öğrencilerin direniş göstermesi karşısında, olayların büyümesini istemeyen Ankara polisi, yemekhanedeki kanunsuz faaliyetin sona erdirilmesi için uygun bir zamanı bekledi. Öğrencilerin büyük bir kısmının yaklaşan bayram tatili nedeniyle memleketlerine gitmelerine ve bir kısmının da gitme hazırlığı içerisinde bulunmasını fırsat bilen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube, Çevik Kuvvet Şube, Terörle Mücadele Şubesi, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler ile Asayiş Şube Ekipleri sabaha karşı ortaklaşa bir operasyon düzenledi.



Kampüste bir anda beliren Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi, hemen yemekhane bölümüne yöneldi. Yemekhane girişinde bulunan, 'Bu yemekhanede işgal var' afişi söken ekipler daha sonra içeriye girdi. Polisin bir anda dört bir yandan yemekhaneye baskın yaptığını gören eylemciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hiçbir tepki göstermeyen eylemcileri ablukaya alan Çevik Kuvvet ekipleri, talimat üzerine öğrencileri teker teker gözaltına aldı. Polis üzerlerini ve çantalarını aradıktan sonra eylemci öğrencileri kelepçeleyerek polis otobüsüne götürdü. Eylemcilerin gözaltına alınması sırasında yemekhanede bulunan, "Öğrenciye yemek emekçiye iş'', "Fiş yok yemekhane işçileri ile dayanışma var", "AK Parti'ye bırakma üniversitene sahip çık" gibi afişler dikkat çekti.



Gözaltına alınan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Böylece, uzun süredir devam eden yemekhane eylemi, polisin 'şafak operasyonu' ile sona erdi.



