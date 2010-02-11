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Eylemdeki Tekel'ci babaya acı haber

Tekel işçisi Emin İdil’in 15 yaşındaki kızı Seçil İdil ile erkek arkadaşı, hap içtikten sonra kendilerini kalorifer borusuna iple astı.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Ankara’da eylemde olan Tekel işçisi Emin İdil’in 15 yaşındaki kızı Seçil İdil ile adı henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşı, hap içtikten sonra kendilerini kalorifer borusuna iple astı.


58 gündür Ankara'da eylem yapan Tekel işçilerinin çadırına bir acı haber de bugün geldi. Ankara'da eyleme katılan Tekel işçisi Emin İdil’in 15 yaşındaki kızı Seçil İdil intihar etti.

Genç kız ile adı henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşı, hap içtikten sonra kendilerini kalorifer borusuna iple astı. İki gencin neden intihar ettikleri araştırılıyor.


Eylemde ikinci acı

Daha önce de, Batman'da Tekel işçisi olan ve Ankara'da 46 gündür eyleme katılan Hüseyin Arslan'ın Talasemi hastası kızı 14 yaşındaki Mizgin yaşamını yitirirmiş, daha önce de 2 çocuğunu Talasemi hastalığı yüzünden kaybeden Arslan, Batman'a gidip kızını toprağa verdikten sonra tekrar eylem için Ankara'ya dönmüştü.

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