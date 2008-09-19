Eylemcilere verilen ceza haksız bulundu

Muğla Valiliği İnsan Hakları Kurulu, geçen yıl kasım ayında kentin Sınırsızlık Meydanı'nda YÖK'ü protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle 49 öğrenci hakkında soruşturma açılıp disiplin cezası uygulayan Muğla Üniversitesi Rektörü Şener Oktik'in, ‘hukuka ve insan haklarına aykırı yönetim sergilediği’ kararına vardı. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu karar, ancak öğrenciler dava açarlarsa mahkemeye delil olarak gösterilebilecek.



Kentin Sınırsızlık Meydanı'nda 6 Kasım 2007'de düzenlenen YÖK'ü protesto eylemine katılan Muğla Üniversitesi öğrencileri hakkında Rektörlük soruşturma açtı. Soruşturma sonunda çoğu bir ve iki dönem okuldan uzaklaştırma olmak üzere 49 öğrenciye disiplin cezaları verildi. Ceza alan öğrencilerden 26'sı, bu kararın yanlış olduğu gerekçesiyle Muğla Valiliği İnsan Hakları Kurulu'na, Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik'i şikayet etti.



Öğrencilerin şikayetini inceleyen 15 üyeli İnsan Hakları Kurulu oy birliği ile aldığı kararda, öğrencilerin düşünce ve ifade özgürlüğü haklarını kullandığını, savcılık ve emniyet tarafından herhangi bir işlem yapılmamasına karşın üniversite yönetiminin öğrencilere verdiği disiplin cezalarının haksız olduğu kararını verdi. İnsan Hakları Kurulu'nun hazırladığı raporda Rektör Prof. Dr. Oktik'in ‘insan hakları açısından kusurlu olduğuna, hukuka ve insan haklarına aykırı yönetim sergilediğine’ hükmedildi.



“Kararı anlamsız buluyoruz'



Prof. Dr. Şener Oktik'in yurt dışında olduğunu söyleyen ve bu kararla ilgili DHA'nın sorularını yanıtlayan Muğla Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Yücel, yapılan işlemin hukuka aykırı olmadığı görüşünü savundu.



Prf. Dr. Yücel, “Biz durup dururken öğrencilerimizi okuldan uzaklaştırmıyoruz. Bizim de bağlı bulunduğumuz hukuk kuralları var. İnsan Hakları Kurulu'nun hukuka aykırı davrandığımız kararını çok anlamsız buluyoruz. Aldığımız kararların hukuk dışı olduğuna katılmıyorum. Kararın tam metnini gördükten sonra konuyla ilgili basın açıklaması yapacağız” dedi.

Valilikler bünyesinde oluşturulan İl İnsan Hakları Kurulu kararlarının herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu olayda öğrenciler mahkemelerde dava açarlarsa, kurul kararını delil olarak gösterebilecek.



Öğrenciler, oturma eylemi yapmıştı



Muğla Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, 6 Kasım 2007 tarihinde kentin Sınırsızlık Meydanı'nda toplanarak YÖK'ü protesto eylemi yapmıştı. Olaysız geçen bu eylemin ardından Muğla Üniversitesi 49 öğrenci hakkında soruşturma açmış, öğrencilere bir ki iki dönem okuldan uzaklaştırma dahil disiplin cezaları uygulamıştı.



Aldıkları cezalar nedeniyle vize ve finallere giremeyen çok sayıda öğrenci, kendilerini destekleyen arkadaşlarıyla birlikte 6 Haziran 2008'de Sınırsızlık Meydanı'nda susma eylemi yapmıştı. Disiplin cezası kapsamında okuldan uzaklaştırılan öğrencilerden 26'sı, üniversite yönetiminin baskıcı bir tutum sergilediğini ileri sürerek Rektör Prof. Dr. Şener Oktik'i, İl İnsan Hakları Kurulu'na şikayet etmişti.

