Eylemciler sefada, kabine havaalanında

>>> Taylandlı eylemciler hükümet binasında sefa yapıyor

Tayland'da yeni hükümet, bir aydır hükümet binasında kamp kuran göstericilerle karşılaşmamak için ilk toplantısını havaalanının kullanılmayan bir terminalinde yapmak zorunda kaldı. Kendilerini hükümet binasının lüksüne kaptıran eylemciler ise orada adeta bir panayır ortamı yarattı. Öyle ki, binanın bahçesine pirinç bile ekiyorlar.Tayland'ın eski devlet başkanı Thaksin Shinawatra'nın eniştesi olan yeni Başbakan Somchai Wongsawat ve 35 kabine üyesinin, başkent Bangkok'taki Don Mueang Havaalanı'nda pek kullanılmayan iç hatlar terminalinde toplantı yaptığı bildirildi.Kabinenin bu "göçünün" maliyetinin ise 235 bin dolar civarında olduğu, hükümetin ilk toplantıda, önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak genel siyasete ilişkin bir deklarasyon hazırlama konusunu ele aldığı belirtildi.Muhalifler, 26 Ağustostan beri başbakanlık merkezini işgal etmiş bulunuyor. Kabine, dün de ülkenin güneyindeki Hua Hin'de Kral huzurunda yemin etmişti.