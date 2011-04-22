-EYLEMCİLER: GÖSTERİLERDE 25 KİŞİ ÖLDÜ AMMAN (A.A) - 22.04.2011 - Suriye'de bugün yapılan demokrasi yanlısı gösterilerde en az 25 kişinin öldüğü bildirildi. İnsan hakları eylemcileri, başkent Şam'ı çevreleyen kasaba ve banliyölerle, Humus ve İzra kentlerinde düzenlenen gösterilerde Suriyeli güvenlik güçlerinin en az 25 göstericiyi vurarak öldürdüğünü söylediler. Adlarının açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları da öldürülenler arasında 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun bulunduğunu kaydettiler. Suriye'nin çeşitli kentlerinde bugün özgürlük ve demokrasi çağrılarıyla yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericileri karşı gerçek mermiler ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.