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Yaşam

Eylemci çocukların ailelerine yeşil kart cezası

Adana Valisi İhsan Atış, 'Öcalan'a şiddet uygiulandığı' gerekçesiyle yapılan eylemlere katılan çocukların ailelerine ait yeşil kartların iptal edilmesi ve köm&

29 Ekim 2008 02:00

Adana Valisi İhsan Atış, 'Öcalan'a şiddet uygiulandığı' gerekçesiyle yapılan eylemlere katılan çocukların ailelerine ait yeşil kartların iptal edilmesi ve kömür yardımının kesilmesi için yasal işlem başlattı

Adana'da gösterilere katılan 325 çocuğun her birine Kabahatler Kanunu kapsamında 100 ile 170 YTL arasında değişen para cezası kesildi. Çocuğuyla ilgilenmeyen ailelerin yeşil kartlarının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bu ailelere artık kömür yardımı yapmaması benimsendi. Neden böyle bir karara ihtiyaç duyduğunu anlatan Vali Atış, uygulamasını şöyle savundu: "Kanunlar bize çocuklarımızı korumamızı emrediyor. Hem çocuklarımızı korumak, hem de ailelerimizi çocuklarını korumaya davet etmek için bu kararı aldık."

Türkiye'de bir ilk

Adana Valiliği, Türkiye'de bir ilk olacak uygulamayı bütün vatandaşlara duyuracak. Muhtarlarla toplantı yapılacak, öğretmenlerden öğrencileri bilgilendirmeleri istenecek. Din görevlileri, camilerde yeşil kart ve kömür yardımı iptalini vatandaşlara anlatacak.

Adana Valisi İlhan Atış, İl İdare Kanunu hükümlerinden hareketle gösteri ve yürüyüşlere katılan çocukların tehlikeye atılmasını önlemek için bu kararları aldıklarını söyledi. Ailelerin çocuklarını korumak zorunda olduğunu hatırlatan Vali Atış, şunları kaydetti: "Kanunlar ailelere olduğu gibi devletimize de görev vermiş. Bize çocuklarımızı korumamızı emrediyor. Hem çocuklarımızı koruma, hem de ailelerimizi çocuklarını korumaya davet etmek için bu kararı aldık. Mitinglere katılan, polise taş attığını tespit ettiğimiz yaklaşık 325'i çocuk, 780 kişiyi yüce yargıya gönderdik. Gösterilere katılanların hepsi bu kadar. Sürekli aynı görüntüler tekrar edince sayıları çok gibi gözüküyor."
Vali, çocuğu sulama kanalında boğulan ailelere de aynı müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi.

Vali Atış, devletin imkânlarını kullanarak tedavi olan, yine devletin verdiği kömürle ısınan vatandaşın polise taş atmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizerken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkânlarından yararlanan, yeşil kart ile tedavi olup kömür ve çeşitli kuruluşlarımızın yaptığı yardımları kullanan ailenin çocuğunun terör yandaşlarının düzenlediği mitinge katılmasına izin vermeyiz. Çocuklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen ailelerin yeşil kartlarını iptal etmeye karar verdik. Önümüzdeki hafta elimizdeki listeye göre kartları iptal edeceğiz." diye konuştu.

Cezaların bir tehdit olmadığını, sadece çocukları korumayı amaçladıklarını vurgulayan İlhan Atış, ailelerin, çocuklarını tehlikeli ortamlardan uzak tutmak zorunda olduğunu dile getirdi. 

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