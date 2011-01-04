Eylemci - vatandaş el ele 'ücretsiz' otobüse

T24 - Ankara'da ulaşıma yapılan zammı protesto eden, hem metroya hem de otobüse ücretsiz binmek isteyen Halkevleri üyesi bir gruba, vatandaşlardan da destek geldi; destekçiler polis merkezine çekildi!



Ulaşım zammını protesto eden Halkevlerine üye bir grup, önce metroya sonra da otobüslere ücretsiz binmek istedi.



İki denemede de polisle karşı karşıya gelen gruba, vatandaşlardan destek geldi.



Halkevleri üyesi grup, Yüksel Caddesi'nde toplanıp sloganlar eşliğinde Kızılay'daki metro istasyonuna girdi.





ISLIK VE ALKIŞLI DESTEK



Metroyu ücretsiz kullanmak isteyen protestoculara polis izin vermedi. Çevik Kuvvet ekipleriyle özel güvenlik görevlileri de metro istasyonunda önlem aldı.



Hükümet ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhine sloganlar atan protestocu grup, metro istasyonundaki vatandaşlara bildiri dağıttı.



Bazı vatandaşların da ıslık ve alkışlarla destek verdiği gruptakiler, ücretsiz ulaşımın anayasal bir hak olduğunu, polisin kendilerine engel olarak suç işlediğini savundu.



Protestocular, ''1 Ocak'tan itibaren toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldığını, Büyükşehir Belediyesinin asgari ücrete yapılan 30 lira zammın 10 lirasını geri aldığını'' öne sürdü.



''Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın'', ''ulaşım hakkımız söke söke alırız'', ''işte AKP, işte demokrasi'' sloganları atan protestocular, polisin uyarısı üzerine metro istasyonundan ayrılarak, Ziya Gökalp Caddesi'nde Ege Mahallesi otobüslerinin kalktığı durağa geldi.





VATANDAŞ DA OTOBÜSE BİNDİ



Gruptakiler, zammı protesto etmek için burada da Ege Mahallesi otobüslerine ücretsiz binmek istedi. Durakta bekleyen vatandaşlar da gruptakilere destek vererek otobüslere ücretsiz bindi. Bunun üzerine güvenlik güçleri, bilet kontrolü yaparak otobüsü ücretsiz kullanmak isteyen vatandaşlara engel olmak istedi. Otobüsün şoförü de aracı hareket ettirmedi.



Bunun üzerine protestocular, kol kola girip Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe kapattı ve otobüs hareket edinceye kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.



Bu sırada yolu açmak isteyen Çevik Kuvvet ekipleriyle protestocular arasında arbede oldu. Çevik kuvvet ekipleri, protestocuları kaldırıma iterek yolu ulaşıma açtı, durakta bekleyen belediye otobüsü de buradan ayrıldı.



Kaldırımda toplanan protestocular ve bazı vatandaşlar, diğer belediye otobüsüne de ücretsiz binmekte ısrar edince polis, bariyer oluşturarak vatandaşları otobüse tek tek aldı. Belediye otobüsüne binen bir polis de vatandaşların biletlerini kontrol etti. Bu arada eylemcilerle polis arasında tartışmalar yaşandı.





VATANDAŞLAR POLİS MERKEZİNE



Eylemciler, sloganlar atarak polisin tutumunu protesto etti. Zamlar geri alınana kadar eylemi sürdüreceklerini bildiren protestocular, vatandaşların büyük bölümü otobüslere bindikten sonra eylemi sonlandırarak duraktan ayrıldı.



Güvenlik güçleri ise 2 belediye otobüsünü Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürerek ücretsiz binenler hakkında işlem başlattı. Bunun üzerine protestoculardan bazıları Çankaya Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, vatandaşların polis merkezine götürülmesini protesto etti.





