-Eylem talimatları radyodan iletilmiş DİYARBAKIR (A.A) - 21.09.2011 - Batman'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar konusunda örgüt mensuplarına radyo aracılığıyla istihbarat aktardıkları iddiasıyla 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK mensuplarına radyodan istedikleri türkülerin sözleriyle ''şifreli mesaj'' gönderdikleri gerekçesiyle 8 sanık için, TCK'nın ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' ve ''örgütün propagandasını yapmak'' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, terör örgütünün, geniş kitlelere ulaşabilmek, örgüt mensuplarını motive etmek, psikolojik destek sağlamak ve işbirlikçiler arasında irtibat kurmak amacıyla televizyon yayınlarının uydu aracılığı ile alınamadığı bölgelere ulaşabilmek için ''Mezopotamya'nın Sesi Radyosunu''nu kurduğu kaydedildi. Radyonun 19 Mayıs 2001 tarihinden itibaren Belçika'daki Medya Tv stüdyo binası içerisinde faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, söz konusu radyo vasıtasıyla örgüt mensuplarına şifreli mesajlar iletildiği bildirildi. Roj Tv çalışanları tarafından işletilen radyonun Kandil'deki ''KCK Basın İrtibat Merkezi''nce yönlendirildiğine yer verilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Telsiz ya da telefon aracılığı ile iletişim kurulamayan, kurulmasında mahzur görülen durumlarda terör örgütü mensupları, işbirlikçileri tarafından Mezopotamya Radyosunu telefon ile aranarak daha önceden kararlaştırılan türkü istenmekte ve türkünün sözleri baz alınarak, istenilen mesaj şifreli olarak örgüt mensuplarına ve sempatizan kitleye iletilmektedir. Yapılan yayınların terör örgütünün güdümünde olduğu, halkta kin duygusunun ve şiddetin kışkırtılmasına, güvenlik, kamu düzeni ve toprak bütünlüğü üzerindeki devletin otoritesini önemli ölçüde sarsmaya yönelik olduğu belirlenmiştir.'' İddianamede, söz konusu şüphelilerin de güvenlik güçlerinin yaptığı ve yapacağı operasyonlar konusunda örgüt mensuplarına radyo aracılığıyla istihbarat aktararak, operasyonların boşa çıkarılmasına çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.