T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylem talimatları radyodan iletilmiş DİYARBAKIR (A.A)

21 Eylül 2011 18:21

-Eylem talimatları radyodan iletilmiş DİYARBAKIR (A.A) - 21.09.2011 - Batman'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar konusunda örgüt mensuplarına radyo aracılığıyla istihbarat aktardıkları iddiasıyla 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK mensuplarına radyodan istedikleri türkülerin sözleriyle ''şifreli mesaj'' gönderdikleri gerekçesiyle 8 sanık için, TCK'nın ''terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' ve ''örgütün propagandasını yapmak'' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, terör örgütünün, geniş kitlelere ulaşabilmek, örgüt mensuplarını motive etmek, psikolojik destek sağlamak ve işbirlikçiler arasında irtibat kurmak amacıyla televizyon yayınlarının uydu aracılığı ile alınamadığı bölgelere ulaşabilmek için ''Mezopotamya'nın Sesi Radyosunu''nu kurduğu kaydedildi. Radyonun 19 Mayıs 2001 tarihinden itibaren Belçika'daki Medya Tv stüdyo binası içerisinde faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, söz konusu radyo vasıtasıyla örgüt mensuplarına şifreli mesajlar iletildiği bildirildi. Roj Tv çalışanları tarafından işletilen radyonun Kandil'deki ''KCK Basın İrtibat Merkezi''nce yönlendirildiğine yer verilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Telsiz ya da telefon aracılığı ile iletişim kurulamayan, kurulmasında mahzur görülen durumlarda terör örgütü mensupları, işbirlikçileri tarafından Mezopotamya Radyosunu telefon ile aranarak daha önceden kararlaştırılan türkü istenmekte ve türkünün sözleri baz alınarak, istenilen mesaj şifreli olarak örgüt mensuplarına ve sempatizan kitleye iletilmektedir. Yapılan  yayınların terör örgütünün güdümünde olduğu, halkta kin duygusunun ve şiddetin kışkırtılmasına, güvenlik, kamu düzeni ve toprak bütünlüğü üzerindeki devletin otoritesini önemli ölçüde sarsmaya yönelik olduğu belirlenmiştir.'' İddianamede, söz konusu şüphelilerin de güvenlik güçlerinin yaptığı ve yapacağı operasyonlar konusunda örgüt mensuplarına radyo aracılığıyla istihbarat aktararak, operasyonların boşa çıkarılmasına çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. Haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24