'Eylem planı, kararlılığın göstergesi'

T24 - Bakanlar Kurulu tarafından 15 Mart'ta onaylanan 2010-2011 AB Eylem Planı'nın, Türkiye'nin AB konusundaki kararlılığının teyidi niteliğindeki en önemli göstergelerden biri olduğu belirtildi.



AB Genel Sekreterliği Katılım Politikası Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, katılım müzakerelerine gelecek dönemde daha fazla ivme kazandırmayı, kamuoyunu bilgilendirerek AB konusunda farkındalığı ve desteği daha da arttırmayı amaçlayan "Yeni Bir Avrupa Birliği Stratejisi"nin Ocak 2010 ayında yürürlüğe konulduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, dört platformdan oluşan ve Türkiye'nin çıkarları ile Türk vatandaşlarının yararını ön planda tutan temel anlayış çerçevesinde hazırlanan bu stratejinin, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyuyla geniş bir şekilde paylaşıldığı bildirildi.



Bu stratejinin "İkinci Platformu"nun, müzakere sürecinin gereklerini Türkiye'nin öncelikleri ve takvimi çerçevesinde yerine getirmeye ve 2013 yılına kadar Türkiye Müktesebatı'nın AB Müktesebatı'na mümkün olabilecek en üst düzeyde uyum sağlamaya yönelik çalışmaları kapsadığı belirtilerek, bu amaçla, açılıp açılmadığına, askıya alındığına veya bloke edildiğine bakılmaksızın tüm fasıllar için yapılması öngörülen mevzuat çalışmalarını içeren 2010-2011 Eylem Planı'nın 15 Mart 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı kaydedildi.



Açıklamada, "3 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve 67 kamu kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla hazırlanmış olan bu Eylem Planı, ülkemizin AB konusunda kararlılığının teyidi niteliğindeki en önemli göstergelerden biridir" denildi.



Öte yandan, Eylem Planı'nda öngörülenlerin AB üyelik sürecinin yanı sıra Türk insanının hak ettiği yaşam standardına kavuşması için gereken unsurlar olduğu bildirildi.