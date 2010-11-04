Eylem mesajı Roj TV üzerinden yollandı

T24 - Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Vedat Acar’ın, eylemi Roj TV’de yayımlanan bir türkü ile gönderilen mesaj üzerine gerçekleştirdiği belirtildi.



Taksim’deki intihar saldırısını gerçekleştiren “Derviş Şino” kod adlı Vedat Acar’ın hayatı ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İstanbul polisinin ulaştığı bilgilere göre; 2004 yılında PKK’ya katılan Vedat Acar, Behçet hastalığı nedeniyle kamplarda diğer militanlar kadar askeri eğitim alamadı, bu nedenle daha çok geri hizmet işlerinde ve örgütün yöneticilerinin özel hizmetinde görevlendirildi.



Örgüt tarafından tedavi amacıyla İstanbul’a da gönderilen Acar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir süre tedavi gördü ancak tam olarak iyileşemedi. 21 Mart Nevruz kutlamalarından sonra tekrar dağ kadrosuna katılan Acar, bu kez canlı bomba olmak istediğini örgüte bildirdi.





Roj TV’deki türkü



Örgüt, intihar eylemcisine bombayı da vererek önce Diyarbakır’a, “Doktor” kod adlı teröristin yanına gönderdi. 9 Ekim’de İstanbul’a gelen Acar, 10 Ekim’de ağabeyi Serhat Acar’ın kimliğiyle Şirinevler’deki evi kiraladı. Yeni evinde ilk olarak Roj TV’yi izleyebilmek için uydu bağlantısı kurma girişimlerinde bulunan Acar,ev sahibinin de kabul etmesiyle eve Roj TV bağlattı.



Hiçbir örgüt militanıyla görüşmeyen Acar, Roj TV’de bir türkü ile gönderilen şifreli mesaj üzerine bombalı düzeneği hazırladı ve eylemi gerçekleştirdi. Acar’ın babası Ali Eşref Acar da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Van Cezaevi’nde tutuklu...





‘Dağların renkli gerillası’



PKK’nın “Derviş Şino” kod adlı Vedat Acar’ın hastalığını kullanarak örgüt üyelerine yönelik propaganda yaptığı da ortaya çıktı. 2008 yılında örgütün internet sitesi Gündem Online’de Vedat Acar’la yapılmış bir röportaja yer verildi. “Şino, dağların en hiperaktif gerillası” başlıklı haberde şöyle denildi:



“Az rastlanan ‘Behçet hastalığına’ rağmen dağlarda gerillacılık yapıyor. Ve bu dağların en renkli gerillalarından biri Şino...”









Canlı bomba Taksim’de kameraya yakalandı



İstanbul’da 32 kişinin yaralanmasına neden olan “Derviş Şino” kod adlı canlı bomba Vedat Acar, son bir yıldır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyordu. Acar’ın, hastalık nedeniyle sol gözünü kaybettiği ortaya çıktı. Şirinevler’de anahtarı lahmacuncuya bırakarak ayrılan Acar, kanlı eylemini gerçekleştirmeden hemen önce Taksim’de güvenlik kameralarına böyle yakalandı.