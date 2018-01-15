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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA  İstanbul'da  eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı düzenlenen operasyonla yakalandı

15 Ocak 2018 18:20


Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA 
İstanbul\'da  eylem hazırlığındaki DEAŞ\'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'ın İstanbul\'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ\'ın hücre evi olarak kullandığını tespit ettiği Bağcılar ve Küçükçekmece\'deki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında \"Yalnız Kurt\" olarak adlandırılan eylem hazırlığındaki S.K (22) gözaltına alındı. S.K\'nin bir süre Suriye\'de bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda, örgütsel dijital veriler ele geçirdi. TEM ekipleri dijital verileri incelemeye aldı.
 
SOSYAL MEDYADAN DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN 1 KİŞİ YAKALANDI
Öte yandan yapılan bir başka operasyonda ise, sosyal medya hesaplarında terör örgütü DAEŞ propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen M.G. yakalanarak gözaltına alındı. 
 
 
 


 

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