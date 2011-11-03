-Eylem hazırlığında olan terörist yakalandı SİİRT (A.A) - 03.11.2011 - Siirt'in Kurtalan ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist yakalandı. Vali Musa Çolak, yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda Kurtalan ilçe merkezinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi teröristin yakalandığını belirterek, ''Eylem hazırlığındaki teröristin üzerinde savunma tipi 2 el bombası ile uzun namlulu bir silah ele geçirildi'' dedi. Teröristin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.