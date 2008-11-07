Eygi'den Müslüman Kürtlere mektup

İslamcı kesimin fikri önderlerinden Mehmet Şevket Eygi, Milli gazetedeki köşesinde bugün 'Müslüman Kürtlere' seslenen bir yazı kaleme aldı. Yazısında Eygi, Kürt milliyetçiliğin 'Ermeniler, Yahudiler, Haçlılar ve Sabetayçılar' tarafından beslendiğini iddia ediyor. Ardından, Kürtlerin Öcalan, Talabani ve Barzani tarafından temsil edilen milliyetçi, bölücü çizgiden uzaklaşıp, İslam ve şeriat yolunda Türk Müslümanlarla hareket etmesini tavsiye ediyor.



Mehmet Şevket Eygi'nin Milli gazetede yayımlanan (7 Kasım 2008) yazısı şöyle:



Kürtlerden tarih boyunca çok büyük ulema, meşayih (şeyhler) ve evliyaullah yetişmiştir. Kürtler içindeki süleha (Salih, iyi kişiler) sayısı yüksektir. Bendeniz salih bir Kürdü, fasık birTürk’e tercih ederim, Kavmiyetçi değilim.



Kürtler konusunda madalyonun arka yüzü de vardır. Kürdün dindarı, salihi, saîdi (mutlusu) ne kadar iyi ise, eşkıyası da o kadar berbattır.



Ermeniler, Yahudiler, Haçlılar ve Sabataycılar tarafından çıkartılan PKK ve Kürt milliyetçiliği hareketi, Kürt kardeşlerimizin bir kısmını maalesef dinsiz yapmıştır.



Dinsizlik, ateizm Kürtlerin çoğunluk olduğu bölgede hızla yayılmaktadır.



Herkes kendi evinin içini ve önünü temizlemekle yükümlüdür.



Sevgili Kürt kardeşlerime (iman kardeşliği...) aşağıdaki hususları samimiyetle arz etmekte yarar görmekteyim.



1. PKK ve Kürt kavmiyetçiliği en fazla Müslüman Kürtlere zarar vermektedir ve verecektir.



2. Müslüman Kürtler dinsiz, densiz, ateist, fasık, facir, münafık Kürtler ileri gelenlerinin peşinden değil; gerçek Kürt ulemasının, gerçek Kürt şeyhlerinin, gerçek Kürt münevverlerinin (aydın, ziyalı kişi) peşinden gitmelidir. Lisanımızda bir deyim vardır: “Kılavuzu karga olanın burnu necasetten kurtulmaz...”



3. Hiçbir Müslüman Türk, din kardeşi olan Müslüman Kürtlere zulm etmez ve etmemiştir. Kürtlere zulm edenler fasık ve facir kişilerdir. Onlar yüzünden Müslüman Türklere düşmanlık edilmez.



4. Müslüman Türklerin çok büyük bir kısmı Bediüzzaman Said Nursî hazretlerini sever ve izinden gider. Sevgili Müslüman Kürt kardeşlerimiz de bu büyük zatın öğütlerini dinlemeli ve hayata uygulamalıdır.



5. Yakın zamanda ABD çökecek, İsrail silinecek, Haçlıların beli kırılacaktır. Bunlara dayanan Barzanî-Talabanî iktidarı dayanaksız ve desteksiz kalacaktır. Türkiye’de yaşayan Müslüman Kürtler bu vatan üzerinde dirlik ve selamet içinde yaşamak istiyorlarsa, âdil bir barış ve uzlaşma için çalışmalıdır. Bölücülükte hayır yoktur.



6. Abdullah Öcalan belki dinsiz Kürtlerin lideri olabilir ama dindar Müslüman Kürtlerin lideri, reisi, rehberi olamaz. Onda, Müslümanların rehberi olma şartları mevcut değildir.Ben şahsen Kürt olsam, kesinlikle Öcalan’a biat etmez, onu reis olarak kabul etmezdim.



7. Allah’ın Kürtlere vermiş olduğu en büyük şeref din, iman, Kur’ân ve Peygamber Sünnetidir. Çare ve çözümlerimizi bunlarda aramalıyız.



8. Maalesef yakın tarihimizde Kürt bölgesinde de dinî zayıflama olmuştur. Namaz kılmayan kardeşlerimizin beş vakit namaza başlamalarını, cemaate katılmalarını, icazetli hakikî bir şeyhten el almalarını nâçizane tavsiye ederim.



9. Menfi kavmiyetçilik ile Müslümanlık bağdaşmaz ve uyuşmaz. Bu hususta Kürt kardeşlerimiz dahil hepimiz bir seçim yapmak zorundayız. Ya İslâm’ı ve şeriatı seçeceğiz ve Mevlamızı bulacağız. Ya da menfi kavmiyetçiliği, bölücülüğü seçerek belamızı bulacağız.



10. Şu husus hiç hatırdan çıkartılmamalıdır: Bu memlekette yakın tarihte sadece Müslüman Kürtlere zulm edilmedi. Müslüman Türklere de çok zulm edildi. Bu zulümlerden kurtulmak için Türk, Kürt, Çerkes, Arnavut... hepimiz elele vererek çalışmalıyız. Sistem ve düzen olarak İngiltere ve Norveç’te olduğu gibi gerçek bir demokrasi... Tam bir din ve inanç hürriyeti... Sosyal adalet... Âdil gelir dağılımı... Kokuşmanın ve soygunun önlenmesi, ülkenin şeffaf ve temiz bir hale getirilmesi... Medreselerin ve dergahların açılması... Ahlâk, fazilet ve hikmetin toplumu yönlendirmesi..



11. Türkiye, hepimizin üzerinde seyahat ettiği çok büyük bir gemidir. Birtakım beyinsizler bu gemiyi batırmak istiyor. Batarsa hepimiz birlikte batacak, feci bir akıbete uğrayacağız.



12. Ülkemizdeki yaygın, genel, yoğun kokuşma ve pislikte birtakım şaki ve şerir Kürtlerin de hayli tuzu biberi bulunmaktadır. Pisliğe bulaşmış Türkler nasıl Türklerin yüz karası ise pisliğe bulaşmış Kürtler de Kürtlerin yüz karasıdır. Bu pislikleri, bu haşaratı, bu eşkıyayı birlik olarak bertaraf etmemiz lazım.



13. Düzene, sisteme, resmî ideolojiye, kötü yönetime kızıp da devleti batırmaya kalkışmak akıllıca bir iş olmaz.



14. Sevgili Kürt kardeşlerim!... Fasık, facir, târik-i salat, dinsiz, imansız, isyankâr, faziletsiz kimselere tabi olmayınız, onların peşinden ve izinden gitmeyiniz. Giderseniz ileride çok pişman olursunuz. Bunları size hatırlattığım için bana kızmayınız.



15. İcazetli ulemaya, yine icazetli gerçek şeyhlere, salihlere, zahidlere, İslâm’ı yaşayan hikmet sahibi temiz şahsiyetlere tabi olunuz. Siz böyle muhterem, faziletli ve feyizli zatlara tabi olursanız biz Türk asıllı Müslümanlara da yardım etmiş, yol göstermiş olursunuz. Biz de sizinle beraber, hep birlikte kurtulmak için o muhterem zatlara biat eder, tabi oluruz.



Bu konularda daha çok şeyler yazılabilir ama şimdilik bu kadarla yetiniyorum.



Cenab-ı Hak cümlemize akıl, fikir, basiret, firaset ve fetanet ihsan buyursun. Kalplerimizde İslâm ve iman kardeşliği duygularını güçlendirsin. Amin... Selam ve hürmetlerimle...



Değersiz din kardeşiniz

Mehmet Şevket Eygi