Eygi: Yeşili katleden, trafiği içinden çıkılmaz hale getiren canavarların Allah cezasını versin; İstanbul katilleri!

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, İstanbul'un bir 'papağanlar şehri' olduğunu savunarak, "Sıcak ülkelerin bu sevimli kuşları şehrimize nereden, nasıl geldiler? Birtakım gaddar canavarlar, geceleri, papağan yuvası olan ağaçlara tırmanıp zavallı hayvancıkları satmak için yakalıyormuş. Bu esnada bir kısmını da öldürüyorlarmış. Allah belalarını versin!" dedi. 'İstanbul'un yaşanmaz bir şehir haline geldiğini' söyleyen Eygi, "En fazla beş milyon nüfus kaldıracak bu coğrafyaya otuz milyon dolduran, yeşil alanları katl eden, trafiği içinden çıkılmaz hale getiren canavarların Allah cezasını versin. İstanbul katilleri!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin, "Niçin göremiyorlar acaba?" başlığıyla yayımlanan (24 Mart 2016) yazısı şöyle:

"Onların gözleri var, göremiyorlar, kulakları var işitemiyorlar, akılları var, çalışmıyor. Onlar bu hale nasıl gelmişler acaba?

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Akılları apış aralarında ve işkembelerinde olan onlar, insan mıdır, hayvan mıdır, yoksa hayvandan daha aşağı mıdır?

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Bu adam bunca yemeği yedikten sonra, herhalde bir kenara çekilip birkaç saat geviş getirecektir.

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Kanatlılar içinde kargalar çok akıllıymış, on ayrı konuyu hafızalarında tutabiliyormuş. Tavuklar biraz akılsızmış. Onlar üçe kadar çıkabiliyormuş. Bizimkisi ise tavuklardan geride, aklına ancak bir konu sığıyor.

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Oldukça zengin kütüphanemi, para almadan, herhangi bir menfaat istemeden bağışladım, vakf ettim. Bu yüzden bana kızan, sövüp sayan birilerine soruyorum. Ne suçum ve kabahatim var ki, aleyhimde konuşuyorsunuz?

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Antika piyasasında haddinden fazla sahte hüsnühat var. Bilmeyenler, büyük paralar ödeyerek bunları sahiciymiş gibi satın alıyor. Ekspertiz yaptırmadan almamalarını tavsiye ediyorum.

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İstanbul bir papağanlar şehri oldu. Sıcak ülkelerin bu sevimli kuşları şehrimize nereden, nasıl geldiler? Birtakım gaddar canavarlar, geceleri, papağan yuvası olan ağaçlara tırmanıp zavallı hayvancıkları satmak için yakalıyormuş. Bu esnada bir kısmını da öldürüyorlarmış. Allah belalarını versin!

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İstanbul’u bugünkü hale getiren haram rantçılara beddua etmediğim gün yoktur. Bugün yazılı beddua ediyorum: Bu güzelim şehri yaşanmaz hale getiren, en fazla beş milyon nüfus kaldıracak bu coğrafyaya otuz milyon dolduran, yeşil alanları katl eden, trafiği içinden çıkılmaz hale getiren canavarların Allah cezasını versin. İstanbul katilleri!"