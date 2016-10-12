Eygi: Kürsüde konuşan müdür beye arkalarını dönen öğrenciler saygısız ve terbiyesiz

Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, okul müdürüne duydukları tepkiyi mezuniyet töreninde sırtını dönerek protesto eden İstanbul Liseli gençlerin ve diğer okullarda protestoları devam ettiren öğrencilerin "saygısız ve terbiyesiz" olduğu görüşünü savundu. Eygi, "İslam ahlakına göre, kürsüde konuşan müdür beye arkalarını dönen öğrenciler saygısız ve terbiyesizdir. Böyle bir terbiyesizlik Japonya’da hayal bile edilemez. Bazı lise gençlerini böyle terbiyesizliklere ve edepsizliklere teşvik eden Dönme, pagan, ateist medya, o turfa gençlerden bin kere ahlaksızdır" diye yazdı.

Mehmed Şevket Eygi'nin Milli Gazete'nin bugünkü (12 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Akıllı telefon akılsız yapar' başlıklı yazısı şöyle:

* O pahalı ve lüks telefonlar gerçekten akıllı telefon mudur bilemem ama sahiplerini akılsız yaptıklarında hiç şüphem yoktur.

* Aç ve perişan kediyi doyur. İyilik yap. Buna çok muhtaçsın.

* Havalar soğuyor, kuşlar için pencere kenarına ekmek kırıntıları koy.

* Dedikoduların peşinde koşmayı, gevezeliği ve zevzekliği bırak; gıybet ve iftira etme, yalan söyleme, tecessüs etme. Bunlar seni fena yakar.

* Parayı putlaştırma, din haline getirme, gizli şirkten uzak dur.

* Senin en büyük düşmanın nefs-i emmârendir, ona karşı ol, onun istediklerini yapma. Yoksa yanarsın, mahv olursun.

* Çocuklarını iyi Müslümanlar, iyi insanlar, iyi vatandaşlar olarak yetiştir.

* Zayıf Müslüman değil, güçlü Müslüman ol. İlim, irfan, faydalı kültür, hayır hasenat, ibadet, namaz kılmak, cemaat, ihlas, ahlak, râşid İmam’a biat ve itaat, Müslümanları sevmek, onlara buğz ve düşmanlık etmemek, küçük ve büyük cihad arzusu ve niyeti güçlü kılar.

* Bazı Dönme, pagan, ateist, laik, Kemalist gazete ve tv’lerin; ilim, irfan, kültür, ahlak, fazilet (erdem), hayır hasenat, kemal (olgunluk) bakımından rütbe ve dereceleri çok düşük kimseleri büyütmeleri, halka örnek olarak göstermeleri çok zararlıdır ve toplumun bozulmasına, dejenere olmasına yol açar.

* Gerçek dindar Müslümanlar medya üstünlüğünü kazanmadıkça; medyayı Hakk’a, Din’e, Kur’ana, Sünnet’e, adalete hizmet ettirmedikçe Ümmet ve memleket selâmete kavuşamaz.

* Derecesine ve imkanına göre en az kalben emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayan, kötülükler ve azgınlıklar karşısında bana ne diyen bir Müslüman yarım Müslümandır.

* Bir şey olmaz, bir şey olmaz, ben yapıyorum bir şey olmuyor…” demenin sonu, olmaz denilen şeyin olması ve böyle diyenin çarpılmasıdır.

* Âlim ve fazıl kimseler, kendilerinden üstün kimseler yetiştirir. Cahil ve faziletsiz kimseler, derece itibarıyla kendilerinden alçaklarını yetiştirir.

* Kızınızın nişanlısı, kırmızı ışık yanarken geçti… Hemen nişanı bozun ve kızınızı o canavardan kurtarın.

* Ben büyüğüm diyen gururlu ve kibirli kimse gerçek büyük değildir.

* Dıştan Müslüman görünen bir Dönme’nin, Kripto’nun, iki kimliklinin bin yıllık millî ve islamî yazımızı bilmemesi, okuyamaması büyük bir ayıp ve noksanlık değildir ama tek kimlikli gerçek bir Müslümanın bilmemesi çok ayıptır, rezilliktir. (Öğrenmeye ne zaman başlayayım diye sorarsanız hemen derim.)

* Birine: Mutezile fırkası mensubu olduğunu gizliyorsun, taqiyye ve kitman yaparak Ehl-i Sünneti yıkmaya çalışıyorsun. İkiyüzlülüğü, riyayı bırak, önce açıkça ben Mutezile mezhebi mensubuyum de ondan sonra konuş.

* Kemalist bir ilâhiyatçıya: Tecdid-i iman ve nikâh yapmanızı tavsiye ederim.

* Temizlik meraklısı birine: Bütün şehrin temiz olmasını istiyorsan, sen önce evinin içini ve kapının önündeki meydanı temizle.

* Çocukluğumda Anadolu’da, evlerin küçük basit yıkanma yerlerinde ısıtılmış su tasla dökünerek yıkanılırdı. Banyoda, duşta, jakuzide aşırı lükse, israfa ve şatafata kapılanlar ölçüsüz ve dengesiz kimselerdir.

* Aydın’da, kendisinden kaçak domuz eti satın alan, sonra borçlarını ödemeyen lokantaları ve sucukçuları açıklayan domuzcu kasabın anlattıklarını internetten okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim.

* İslam ahlakına göre, kürsüde konuşan müdür beye (müdürün bazı hatâları ve yanlışları olsa bile) arkalarını dönen öğrenciler saygısız ve terbiyesizdir. Böyle bir terbiyesizlik Japonya’da hayal bile edilemez. Bazı lise gençlerini böyle terbiyesizliklere ve edepsizliklere teşvik eden Dönme, pagan, ateist medya, o turfa gençlerden bin kere ahlaksızdır.