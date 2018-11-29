Eyfel Kulesi'nin merdivenleri satıldı

T24 Haber Merkezi

Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin eski merdivenlerinin bir bölümü açık arttırmayla satıldı. Merdivenlerin 190 bin dolara satıldığı açıklandı.

4 metre uzunluğundaki 25 basamaklık merdiven, kuledeki merdivenler çıkarılıp yerine asansör konulmadan önce 1983 yılına kadar kullanıldı. Merdivenin geri kalanı çeşitli müzelerde sergileniyor.

The Local France'da yer alan habere göre merdivenlerin 40 bin ile 60 bin dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu, ancak açık arttırmayı 190 bin dolarlık teklif kazandı.

CNN International'ın haberine göre bu Eyfel kulesinin satılan üçüncü parçası oldu.