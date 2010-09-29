Eyfel Kulesi'ne bomba ihbarı

T24- Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi için 15 gün içinde 2. kez bomba ihbarı yapıldı.



Paris emniyeti, bomba ihbarı nedeniyle Eyfel Kulesi ve çevresini boşalttı, bölgeyi kordon altına aldı.



Saatler sonra ihbarın asılsız olduğu öğrenildi ve emniyet güçlerinin alarm durumu sona erdi.



Yaklaşık 2 hafta önce de Eyfel Kulesi için benzer bir bomba ihbarı yapılmıştı. Kulenin çevresini boşaltan Paris polisi, kent genelinden gelen başka ihbarları da değerlendirerek güvenlik önlemlerini artırmıştı.



Fransız istihbarat birimleri son haftalarda olası bir terör saldırısı olasılığının "her zamankinden daha fazla olduğu" konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunun nedeni de Fransız Senatosu'nun 14 Eylül'de peçe ve çarşafı yasaklama kararını onaylaması.



