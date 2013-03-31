Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Fransız polisi, yapılan bomba ihbarı üzerine başkent Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'ndeki 1400 kişiyi tahliye etti. Yapılan aramalarda bomba izine rastlanılmazken, kulenin güvenlik amacıyla gece boyunca kapalı tutulacağı belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Paris'in Val-de-Marne banliyösündeki bir telefon kulübesinden akşam saatlerinde polisi arayıp, Eyfel Kulesi'ne bomba konulduğunu ve yerel saatle 21.30'da patlayacağı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen anti-terör birimleri, kuleyi güvenlik çemberine alarak anonslarla kulede bulunan turistleri aşağı indirdi.

Yaklaşık bin 400 kişinin tahliye edildiği kule, daha sonra dedektör köpeklerle arandı.

Aramalar sonucu bomba izine rastlanılmazken, tedbir olarak patlamanın olacağı belirtilen saate kadar beklendi.

Bir polis yetkilisi, Paris'te bu tür turistik yerlere sahte ihbarların sıklıkla yapıldığını, yine de dikkatli olunması gerektiğini belirterek, güvenlik gerekçesiyle kulenin gece boyunca kapalı tutulacağını söyledi.

Fransız ordusunun Mali'ye düzenlendiği operasyonun ardından ülkedeki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Eyfel Kulesi'nda daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. En son 2011 yılında yapılan bomba ihbarı üzerine, anti terör timleri harekete geçmiş ve kulede bulunan 4 bin kişi tahliye edilmişti.