EY: Türkiye'de 10 milyar dolarlık birleşme-satın alma yapıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Türkiye\'de 2017\'de toplam 10 milyar doları bulan birleşme ve satın alma hacminin 2018 yılında da bu düzeylerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ernst & Young (E&Y) Türkiye birleşme ve satın alma işlemleri 2017 raporundaki verilere göre, Türkiye\'de 2017\'de değeri açıklanan 127 birleşme satın alma işleminde toplam 7.4 milyar dolar işlem hacmi yaratıldı ve değeri açıklanmayanlarla birlikte toplam işlem hacmi 10 milyar doları buldu.

Denetim ve danışmanlık firması EY’nin Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl yayınladığı ve bir başvuru kaynağı olarak kabul edilen Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’nun 16’ncısını açıkladı.

Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin aslında beklenenin altında olduğuna vurgu yapan EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Kıdemli Müdürü Cem Günfer, şu konuların altını çizdi:

\"Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2017 yılında 4.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.

\"Bu rakam, 2016 yılına göre artışa işaret etse de Türkiye’nin potansiyelinin ciddi seviyede altında olduğunu düşünüyoruz.

\"Bu artışta, işlem adetlerinin benzer seviyelerde seyretmesine karşın, büyük hacimli bazı özel sektör işlemlerinin 2017 yılında gerçekleşmesi ve ortalama işlem hacimlerinin artmasının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.\"

Rapora göre; Türkiye’de işlem sayısı 2016 yılına benzer seviyelerde gerçekleşirken, işlem hacmi artış gösterdi. 2018 yılı için ise, beklenen kamu kaynaklı işlemlerin ve bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak, 2017 yılına paralel bir seviyede yaklaşık 10 milyar dolar tutarında işlem hacmi öngörülüyor.

Rapora göre, 2017 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde paralel bir seyir gözlemlenirken Türkiye’de, özellikle büyük çaptaki özel sektör işlemlerinin etkisiyle işlem hacmi arttı, işlem sayısı ise 2016 yılına benzer seviyede 251 olarak gerçekleşti.

Türkiye\'de 2017 yılında değeri açıklanan 127 işlemle toplam 7.4 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratıldı. Değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan bir adet işlem bulunurken, 100 milyon dolar seviyesini aşan işlem sayısı 17 olarak gerçekleşti. KOBİ’lerdeki işlem yoğunluğu, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2017 yılında da devam etti.

Rapora göre yabancı yatırımcılar, 2017 yılında, işlem hacminin yüzde 54’ü yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği 2016 yılına benzerlik göstererek, toplam işlem hacminin yüzde 62’sini gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini korudu.

İşlem adedi olarak ise, yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 173 işlem gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı ise son sekiz yılın en düşük seviyesine gerileyerek 78 oldu.

Özel sermaye fonları daha fazla işlem gerçekleştirdi

Toplam işlem adedinin yüzde 33’ünü oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği en yüksek hacimli değeri açıklanan işlem ise IFM Investors’un Mersin Limanı’na ortak olması oldu.

İşlem değeri açıklanmamış olmakla birlikte, Actera ve Esas Holding’in Korozo Ambalaj’a, Actera’nın Gratis’e ve The Abraaj Group’un Netlog’a ortak olması özel sermaye fonlarının diğer dikkat çeken işlemleri oldu.

Enerji sektöründe gerçekleşen 37 işlem ile 2.9 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratılırken, sektördeki en yüksek tutarlı işlem, OMV Petrol Ofisi’nin 1.4 milyar dolar bedelle Vitol Investment tarafından alınması oldu.

İşlem adedinde ise çoğunluğu küçük işlemlerden oluşan 75 işlem ile bilişim sektörü öne çıkarken, IFM Investors’ın Mersin Limanı’nın yüzde 40’ını 869 milyon dolar karşılığında satın alması işlemiyle, ulaştırma sektörü işlem hacmi bazında ikinci sıraya yerleşti.

Gerçekleşen en büyük kamu kaynaklı işlem, Entek Elektrik’in 365 milyon dolar karşılığında kazandığı Menzelet HES ve Kılavuzlu HES İşletme Hakkı Devri ihalesi oldu.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler şu öngörüde bulundu:

\"2018 yılında, hem ekonomik seyrin hem de bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz.

\"Kurların yüksek seyretmesinin, özellikle döviz cinsinden borçlu şirketler için bir risk oluşturduğu açık.

\"ABD Merkez Bankası\'nın 2018 yılında faizleri birden çok kez artıracağı sinyali vermesi de kurlar üzerinde etkili olacaktır.

\"Ayrıca, civar coğrafyada yaşanan güvenlik sorunları da yatırımcılar nezdinde değerlendirilen hususlar olarak ön plana çıkıyor. Bu gibi nedenlerle, Türkiye’de 2018 senesinde, 2017’ye benzer bir birleşme ve satın alma ortamının oluşmasını bekliyoruz.\"

İş dünyası 2018’de yatırım ortamının durağan olmasını bekliyor

EY’nin Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği, “Türk iş dünyasının birleşme ve satın alma faaliyetlerine bakışı” konulu geleneksel anketinin sonuçları da aynı raporda açıklandı.

Rapora göre; OMV Petrol Ofisi’nin Vitol Investment tarafından satın alınması yüzde 57 oyla yılın işlemi olarak seçildi.

Ankete katılanların yüzde 77’si, 2017 yılında gerçekleşen işlem hacminin düşük seviyede gerçekleştiğini belirtirken, 2018 yılında 15 milyar dolar altında bir işlem hacmi bekleyenlerin oranı yüzde 90 olarak gerçekleşti.

Enerji sektörü, yüzde 20 oyla katılımcılar tarafından 2018 yılında en fazla hareket beklenen sektör olurken, enerji sektörünü, hizmetler, perakende ve bilişim sektörleri izliyor.

Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 60) Avrupa Parlamentosu tarafından Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporun kabul edilmesinin etkilerinin sınırlı olacağını düşündüğünü belirtirken, ankete katılan iş adamları ve yöneticilerin yüzde 70’i 2018 yılı yatırım ortamının durağan seyredeceğini öngörüyor.