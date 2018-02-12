EY: Sağlık sektöründe birleşme ve satın almalar 2017'de arttı

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Denetim ve danışmanlık firması EY tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de 2017 yılında sağlık sektöründe önemli sayıda birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti.

EY’ın Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, 2017 yılında sağlık sektöründe 18 işlem gerçekleşti ve sektör işlem adedi açısından en aktif dördüncü sektör oldu. EY Türkiye Kurumsal Finansman Hizmetleri Kıdemli Müdürü ve Sağlık Sektörü Sorumlusu Cem Günfer, “İlaç, sağlık teknolojileri, genel hastanecilik, medikal ürünler ve dal hastanelerinin alt sektörler arasında öne çıktığını görüyoruz. Bu işlemlerin çoğunluğu yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilirken, özellikle lokal konsolidasyon trendinin arttığını gözlemledik. İşlem büyüklüğü açısından ise küçük girişim sermayesi yatırımlarından daha büyük çaplı teknoloji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazenin olduğunu görmekteyiz” dedi.

Sektörde ayrıca finansal yatırımcı aktivitesinin de 2017 yılında arttığı ve bu yatırımcıların yedi adet işlem gerçekleştirdiği görüldü. 2017 yılının bazı öne çıkan işlemleri ise; Eczacıbaşı Grubu’nun Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’in yüzde 34 hissesini satın alması, Florence Nightingale Hastaneleri’ndeki FİBA Holding’in sahip olduğu yüzde 50 hissenin diğer ortaklar tarafından satın alınması, Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu’nun Turkuaz Sağlık’ın yüzde 20 hissesini satın alması ve Eurofins Scientific’in Gözlem Gıda Laboratuvarları’nı satın alması işlemleri oldu.

Birçok yatırımcının sağlık sektörüne yatırım yapmaya sıcak baktığını ve büyük holdinglerin de yavaş yavaş bu alanda yer almaya başladığını belirten KS Avukatlık Ortaklığı Sorumlu Ortağı ve EY Türkiye sağlık sektörü lideri Av. Ahmet Sağlı, “Türkiye, hızla büyüyen nüfusu ve buna paralel olarak artan sağlık harcamaları nedeniyle yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi. Bunun yanında, sağlık turizmi de son yıllarda yeniden büyüme trendine girdi. Yatırımcılar için Türkiye sağlık sektöründe önemli fırsatlar ve güçlü bir büyüme beklentisi mevcut. Özellikle, Avrupa ve Ortadoğu merkezli birçok yatırımcı Türkiye’deki yatırım fırsatlarıyla yakından ilgileniyor ve görüşmelerde bulunuyor” dedi.

EY’ın araştırmasına göre sektörde son beş yılda gerçekleşen en büyük işlemler ise, Mustafa Nevzat İlaç-Amgen ve Medical Park-Turkven işlemleri oldu.

EY’ın araştırmasına göre, özellikle şehir hastaneleri projelerinin hizmet sağlayıcılar, medikal ekipman ve medikal tüketim ürünleri üreticileri için daha büyük bir pazar yaratacağını öngörülüdüğünü söyleyen Günfer, “Sektör temsilcileri bu yeni pazarı anlamaya, bu pazara daha yakından bakmaya çalışıyorlar. Birçok projede inşaat fazının bitmesiyle birlikte ikinci faz dediğimiz operasyon fazı başladı ve bu alanda tesis yönetimi ön plana çıkıyor. Görüntüleme merkezlerinden laboratuvarlara birçok alanda hizmet sağlayıcılar burada alt yüklenici konumundalar. Şehir hastanelerinin büyüklüğünü göz önüne aldığımızda verilen hizmet hacim olarak daha büyük, bu nedenle, sektördeki konsolidasyonun artmasını bekliyoruz” derken, ikinci fazdaki koordinasyonun önemini vurguladı. (Fotoğraflı)

