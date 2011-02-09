Ey kariyer geldiysen üç kere vur!



Süheyl Aygül - T24



Kariyer nedir? Güce giden bir yol mudur? Bir üst pozisyon, bir üst kademe, daha fazla maaş mıdır? İnsanlara bir yandan daha fazla saygınlık vaat ederken bir yandan da daha az ücretle daha çok çalıştırma sanatı mıdır? Organizasyon şemasında yer alan kutucukların içini doldurma oyunu mu, yoksa bir nevi 20. Yüzyıl hastalığı mıdır? Bazı insanların hiç ilgilenmediği, bazı insanların ise ilgi duyduğu halde edinemediği bir olgu mudur, yoksa çalışma hayatında sonu olmayan yarışı başlatan kareli bayrak metaforu mudur?Etimolojik kökeni incelendiğinde kariyer sözcüğü Latince “carrera” kelimesine dayanır. Anlamı ‘’fare yarışı’’ dır. Günümüzdeki kullanımına ulaşması ise 1530’lu yılları bulur. 16. Yüzyıl'da Fransızca carriere "yol, yarış rotası" anlamı ile de kullanılmıştır. "Hayat rotası" anlamında kullanımı ise 1803'ü bulmuştur.Sözlük anlamı ile kariyerin günümüzdeki tanımı "Bireyin hayatı boyunca ya da hayatının bir kısmında izlediği yol veya yoldaki gelişimi" olarak ifade edilir. Kariyer, aynı zamanda mesleğinizi yaparken koyduğunuz hedefler doğrultusunda iş deneyimi kazanırken, gerekli eğitimleri alıp, mesleki ve bireysel açıdan kendinizi gerçekleştirme sürecinizdir. Kariyerin insan kaynakları açısından tanımı ise; “kişinin çalışma yaşamı boyunca üstlendiği iş rollerinin tamamı” şeklindedir.Kariyer bazılarına göre; “kapitalizm” denen sistemin; hayatta kendilerini diplomaları, meslekleri, ya da kartvizitleri ile ifade etmekten keyif alan beyaz yakalıları kontrol altında tutmak ve emekli etiketine ulaşıncaya kadar bu afyona inanmalarını sağlayan tiyatro oyununa verilen isimdir. Ömrünüzün en güzel yıllarını, içi boş balon sıfatlar ile doldurup, karşılığında sizden en değerli şeyiniz olan zamanınızı alan, yıllar sonra tüm enerjiniz alınmış, adeta sıkılmış ve posası kalmış forma geldiğinizde kendi kendinize "şu kısacık ömrümde ne başardım" diye sorduğunuzda gene kendinize veremeyeceğiniz bir yanıtın adıdır kariyer.Bazıları ise "kariyer" kavramına hiç inanmazlar. Sanal makamları kazanmak gayretiyle sol şeride geçip, diğerlerini hırsla sollamanız için hizmetinize sunulan bir gaz pedalıdır onların gözünde kariyer.Kariyer geldiğinde üç kere mi vurur? Yoksa kapıyı iki kere çalmayı mı tercih eder, bilmiyorum ama bildiğim tek şey kariyerin bireysel bir olgu olduğudur. Kurumlar isteseler de sizin kariyer haritanızı çizemezler. Bir kurumdan bir şekilde ayrıldığınızda kurumlar yönetmek için size ait bir kariyer haritası bulamazlar. Kariyeriniz sizle başlar, sizinle biter. Kariyerinize sahip çıkın, başkalarının kariyerlerinde miçoluk yapacağınıza kendi kariyerinizin Piri Reis’i olun!Peki, bu arada sizce nedir kariyer?