'E.Y. gibi başka çocuklar da var'

T24 - Antalya'da 12 yaşında "senet karşılığı 5 bin liraya satılan" E.Y.’nin annesi kendi kızı gibi Yusuf A.’nın istismarına uğrayan en az iki çocuğun daha olduğunu söyledi. Programa telefonla bağlanan E.Y. de “Bana yaptıklarını anlatmamam için silahla, ölümle tehdit etti. İyi ki öğretmenime söylemişim” dedi.





Antalya'da 6 yıl önce babası Osman Y. tarafından 54 yaşındaki Yusuf A.’ya sözleşmeyle 5 bin lira karşılığı satılan ve tecavüze uğradığı belirtilen 19 yaşındaki E.Y., Yusuf A.’nın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Yusuf A.’nın bundan önce yanında çalışan 2 çocuğu daha aynı şekilde taciz ettiği iddia edildi. E.Y.’nin annesi Gülay Y. ve babası Osman Y. dün sabah atv’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına çıktı.

20.00’de alır 24.00’te getirirdi



Baba Osman Y., sözleşmenin Yusuf A. tarafından karakolda doldurulduğunu iddia etti. Belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ancak daha önce boş kağıda attığı bir imzanın kullanıldığını savunan Osman Y., “4 çocuğum var, birinin tüyünü vermem. Bir kuruş almadım. 5 bin lira bu dava hiç ortaya çıkmasın diye gündeme geldi. ‘Siz garibansınız arkanız yok. Para vereyim’ diye mahkemeye çıkmadan söyledi” diye konuştu. Osman Y., Yusuf A.’nın kızını saat 20.00 gibi alıp götürdüğünü, gece saat 23.00-24.00’te de getirdiğini sözlerine ekledi.

Dedesi yaşında konduramadık



Programda E.Y.’nin öğretmeni Burçe Tuncel’in, “Annesi kızının yalancı olduğunu söyledi” ifadelerinin hatırlatılması üzerine anne Gülay Y., olayı ilk duyduklarında Yusuf A.’ya ‘konduramadıklarını’ belirtti. Gülay Y. “Dedesi yaşında. Aynı gün ben gittim karakola, suç duyurusunda bulundum. Bizi suçlu konuma düşürüyorlar. Para aldı diyorlar, yemin ederim para almadık” diye konuştu.

2 kızı daha taciz etti iddiası



Yusuf A.’nın bundan önce yanında çalışan 2 çocuğu daha aynı şekilde taciz ettiğini savcılıkta duyduklarını öne süren Gülay Y., “Onları bulmanızı rica ediyorum. Onlar da çıksın konuşsun. Onları da aynı şekilde tehdit etmiş. ‘Sizi öldürürüm, şöyle böyle yaparım’ diye. Kızlar da seyrediyorsa Allah rızası için çıksınlar. Bizim bildiğimiz iki kişi daha var. Onlar şikayetçi olmamışlar. Sonu nereye varırsa varsın bu işi çözeceğim” dedi.

İki kız kardeşi korumaya alınabilir



Önceki gün eve giden Aile Danışma Merkezi uzmanları yaptığı görüşmede E.Y.’ye koruma altına alınmayı önerdi. Ancak E.Y., ailesinin yanında kalmak istediğini söyledi. Uzmanlar E.Y. 18 yaşından büyük olduğu için kendi rızası olmadan herhangi bir koruma kararı verilemeyeceğini söylerken aile ile ilgili inceleme başlatıldı. Bu inceleme sonunda Gülay ve Osman Y. çiftinin 10 ve 11 yaşındaki kızları korumaya alınabilir.

Öğretmene tebrik yağıyor



Antalya’da 6 yıl önce babası tarafından, Yusuf A.’ya sözleşmeyle 5 bin lira karşılığında satılan ve bu kişinin tecavüzüne uğradığı belirtilen 19 yaşındaki E.Y.’nin yaşadıklarını ortaya çıkaran 10 yıllık öğretmen Burçe Tuncel’e (31) tebrik yağıyor. Burçe Tuncel’i, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Antalya Millli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, eğitim sendikalarının temsilcileri ve meslektaşları telefonla arayıp, duyarlılığından dolayı kutladı.

O adam en ağır cezayı alsın



Başına gelenleri annesiyle paylaşmayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine E.Y., “Zaten tehdit ediyordu. Hocama söylemem de bir anda oldu. Hiç anlatmadım anneme. Anlatırsam beni öldürecekti. Dükkanda silah gösterdi. ‘Birine söylersen öldürürüm seni’ dedi, silahı bana doğrulttu. Öğretmenime iyi ki anlattım” diye konuştu. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen psikolojisinin kötü olduğunu aktaran E.Y., “Düzeliyorum, tam kendimi topluyorum mahkeme çıkıyor. Kapıya polis geliyor, yeniden o günleri yaşıyorum. Tam unuttum her şey yoluna girecek diyorum, ille bir yerden hatırlıyorum unutamıyorum. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Öğretmen olacağım



E.Y., “O yaşta direnemedim bile. Kendimi savunamadım” dedi. Yaşadıklarından sonra içine kapandığını aktaran E.Y., Türkçe öğretmeni olmayı istediğini belirterek, şöyle dedi: “Olayı anlattığım öğretmenim sevdiğim bir hocaydı, her şeyimizi anlatırdım. Öğretmenimin bu olayı ortaya çıkarmasına seviniyorum” diye konuştu.

Evlenmeyeceğim



E.Y., “Evlenir misin” sorusu üzerine, “Ben evlenmeyeceğim” yanıtını verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Kendisine kötü muamele yapıldığının farkında olmadığını, hiçbir şey düşünmediğini aktaran E.Y., “Ne derse yapıyordum. Hocamın anlattıklarından sonra farkına vardım. Hocam yasayı anlatıp örnek verince, yaşadıklarım gözümün önünden geçti, ağladım. Tehditler yüzünden bir şey söyleyemedim” dedi.



