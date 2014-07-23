Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Adana İstasyon Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi ve "Bizim onlarla muhabbetimizi ölçmeye Ekmel Bey'in ne gücü yeter, ne düşünce dünyası yeter' diye konuştu.

Emniyet mensuplarına yönelik "paralel yapı" operasyonlarını feğerlendiren Erdoğan "Devlet içinde devlet olmaz, işte birileri paralel devlete tevessül etti. Hesabı sorulmaya başlandı, hesabı sorulacak. Bitmedi daha bu başlangıç. Ulusal güvenliğimizi tehdit edenler bunun hesabını verecekler, bu böyle bilinsin" dedi.

"İsrail Gazze'de polis şiddeti uyguluyor" diyen Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bazı devletler, hem de demokrat ve özgürlükcü olduğunu söyleyen bazı devletler protestolara izin vermiyor. Hani demokrattınız, hani özgürlükçüydünüz. Niye müsaade etmiyorsunuz? Polis şiddeti uyguluyorlar. Filistin için, Filistin davası için, Gazzeli mazlumlar için en çok biz haykırıyor, en çok biz haklı tepkimizi ortaya koyuyoruz"

"Gazze bizi iyi bilir, Filistin iyi bilir, Hamas iyi bilir, El Fetih iyi bilir. Bizim onlarla olan muhabbetimizi, Ekbel Bey'in ölçmeye ne gücü yeter, ne düşünce dünyası yeter, hiçbir şeyi yetmez."

"Ortak aday yıllarını İsrail zulmüne göz yumarak geçirdi. Ona bir görev verdik, bir emanet verdik. Gitti o emanete ihanet etti. Seni aday olarak gösteren bu iktidar... 'Benden öncekiler niye kazanamadı' diyor, senden önce bizim böyle bir aday çıkarmamız söz konusu olmadı. Daha iktidarımızın yeni yıllarıydı seni gösterdik ve kazandın. Sana bütün desteğimizi orada verdik, şimdi çıktın nankörlük yapıyorsun. 'Türkiye, Gazze için bir şey yapmadı' diyorsun. Gözüne dizine dursun. Türkiye'nin, İslam Konferansı Örgütüne verdiği destek konusunda gelip 'şu kadar para veriliyor, benim burada başarılı olmam için bu verilen desteği şuraya çıkarın' diyen sensin"

"Adana'daki ihanet izah edilemez. Bu Pensilvanya'nın hakimleri, savcıları, emniyet içindeki uzantıları, asker içindeki uzantıları Adana'da çok alçakça bir ihanet girişiminde bulundular. İşte şu anda bunların hesabı soruluyor, İstanbul operasyonu budur. Şimdi hesap soruluyor, şimdi ortaya neler çıkacak, neler. Çıkıyor birileri konuşuyor, diyorlar ki 'delile ulaşılmadan bu tür şeyleri yapmak, gidip bunları almak doğru değil'. Onların canı yanmıyor ki bizim canımız yanıyor, onların sırtında yumurta küfesi yok"

"Devlet içinde devlet olmaz, işte birileri paralel devlete tevessül etti. Hesabı sorulmaya başlandı, hesabı sorulacak. Bitmedi daha bu başlangıç. Ulusal güvenliğimizi tehdit edenler bunun hesabını verecekler, bu böyle bilinsin"

"Bütün dünya sussa da biz susmayacağız. Biz malumdan yanayız. Birileri bundan rahatsız oluyormuş Kılıçdaroğlu, Ekmel Bey, Demirtaş rahatsız oluyormuş varsın olsunlar.

8 yıl görev yaptın, adeta monşer gibi davrandın. Gazze bizi iyi bilir, Hamas iyi bilir. Bizim onlarla muhabbetimizi ölçmeye Ekmel Bey'in ne gücü yeter, ne düşünce dünyası yeter.



'Gazze'ye gittim' diyor, müsaade et de İslam Konferanso Başkanı'sın, oraya gitmen uluslararası hukukun sağlamış olduğu bir olay. Ben de dışişleri bakanımı gönderdim, oğlumu gönderdim. Biz her zaman Filistin'in yanında olduk."

2001’de İsrail Cenin’de katliam yaptı. 1500 Filistinliyi şehit etti.Dönemin Başbakan’ı Bülent Ecevit çıktı grup toplantısında “Yapılanlar soykırımdır” dedi.Bugün ben de CNN ile röportaj yaptım. “Siz İsrail’in yaptıkları için soykırım diyorsunuz doğru mu? Arkasında mısınız” dediler. Evet ölene kadar arkasındayım dedim.Merhum Ecevit maalesef baskılara dayanamadı 15 gün içinde 4 kez özür dilemek zorunda kaldı.Artık özür dileyen değil özür dileten bir Türkiye var.

“Eyy Ekmel…”Eyy Ekmel biz senin ne olduğunu çok iyi biliriz. 8 yıl görev yaptın ama 8 yıllık görevinde adeta bir monşer örneği sergiledin. Ve hiçbir zaman yürekli bir çıkışı olmamıştır olamaz.Gazze, Filistin, Hamas, el fetih bizi iyi bilir.Bizim onlarla olan muhabbetimizi Ekmel Bey’in ne gücü ne de düşünce dünyası yeter.Gazze’ye gittim diyor. Müsaade et de İİT Genel Sekreterisin. Oraya gitmen senin şahsiyetinden değil uluslar arası hukukun sana sağladığından kaynaklanıyor.Ben de Dışişleri bakanımı, oğlumu gönderdim. Her zaman Gazze’nin yanında olduk.Bakın bir yalan daha. Bunlar yalancı ya. Türkiye İsrail’e jet yakıtı veriyor dediler. Tamamen yalan tamamen iftira. Bu yalanı İsrail’in Gazze katliamını perdelemek için yaptılar.İsrail yakıtı gelir buradan yakıtını alır bu onların en doğal hakkı. Bizim uçaklarımız da oraya gittiğinde yakıt alır. Ama jet yakıtı bizim ihraç kalemlerimiz arasında değil.Kürecik’teki radar NATO’nundur. Ve bizim savunmamıza yönelik 4 tane üs kurulmuştur. Bunu İsrail’e bir katkısı olmadığı gibi İsrail’in buna ihtiyacı yok çünkü daha gelişmiş olan sistemler onlarda var.Biz ona bir emanet verdik o da emanete ihanet etti.Şimdi çıkmış nankörlük yapıyorsun. Türkiye Gazze için bir şey yapmadı diyorsun. Gözüne dizine dursun. Bunlar kibir abidesi.Ne Gazze’ye ne Filistin’e hiçbir desteği olmamıştır. Bunlar kibirle hep havaya bakar. Gazze’de Filistin’de en çok yatırım yapan ülke Türkiye.Türkiey Gazze’de yok diyor. Gözüne dizine dursun. TİKA şu anda orada. Ve talimat verdim yaralıları taşımaya başlayacağız.Ekmel Efendi senin ruhun muazzeb olmaz ama bizim ruhumuz muazzeb olur.