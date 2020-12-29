Acun Ilıcalı'nın yayın platformu Exxen'in Türkiye dışında hangi bölgelerde yayın yapacağı duyuruldu. Buna göre Exxen, Türkiye'ye ek olarak Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de faaliyet gösterecek.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen, Türkiye'de BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video gibi kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren platformlarla rekabet içerisine girecek.

Netflix ve Amazon Prime Video, uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyorlar. BluTV ise 5 yıldır bu alanda ve Türkiye dışında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor.

Exxen, Türkiye dışında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de açılacak

Teknasyon ve Facebook ile birlikte uygulamalara ve hizmetlere lokalizasyon servisi sunan Rockads, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Exxen'in, Türkiye dışında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine açılma stratejisinin olduğunu ve bunu birlikte gerçekleştireceklerini açıkladı.

Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde hizmet veren birçok büyük yayın platformu bulunuyor. Yani Exxen'in hedefi büyük olduğu gibi vereceği rekabet de bir hayli büyük olacak. Şu an Acun Ilıcalı'nın yeni platformunun yurt dışı pazarına ne zaman açılacağı ve Amerika, Avrupa, Orta Doğu bölgelerinde hangi ülkelerde faaliyet göstereceği bilinmiyor.