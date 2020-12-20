Exxen'e geçen Hasan Can Kaya, Youtube'da bir günde 60 bin abone kaybetti

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna geçen ve YouTube'dan Konuşanlar şovunun bölümlerini kaldıran Hasan Can Kaya, 24 saatte 60 bin abone kaybetti.

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden gerçekleştirdiği programı Konuşanlar, oldukça çok sayıda takipçi çekmeyi başarmıştı. Webtekno.com'un haberine göre, daha sonra Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e geçtiğini açıklamıştı. Bu geçişin ardından 24 saatlik süreçte kanal 60 bin takipçi kaybetti.

Tıklayın: Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri YouTube'dan kaldırıldı

Konuşanlar'ın transferini Acun ılıcalı kendi Instagram hesabı üzerinden açıklamıştı. Pandemi döneminde yayınlanmaya başlayan program, çok kısa bir sürede trendler listesinde başa oynamaya da başlamıştı.

Ilıcalı yapımın ne zaman yayında olacağı ya da formatında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda bir bilgi paylaşmamıştı. Daha önce farklı projelerde de görev alan Hasan Can Kaya, Youtube'da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.